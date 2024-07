Czy film "Motocykliści" jest oparty na prawdziwej historii?

Jak dotąd rok 2024 obfitował w kilka świetnych filmów z gwiazdorską obsadą – od "Diuny: Część druga" – i śmiało można dodać do tej listy film "Motocykliści" .

Jodie Comer, Austin Butler i Tom Hardy odgrywają w filmie kluczowe role – do tego role drugoplanowe Mike’a Faista, Normana Reedusa i Michaela Shannona – większość z tych gwiazd gra role oparte na prawdziwych postaciach.

Postacie te są z fotoksiążki Danny'ego Lyona z 1967 roku pod tym samym tytułem, która opisuje życie członków klubu motocyklowego Outlaws MC w Illinois, którego nazwa została w filmie zmieniona na Vandals MC.

Ale w jakim stopniu wydarzenia ukazane w filmie są oparte na prawdziwym życiu?

Odpowiedź jest prosta: film jest inspirowany prawdziwą historią, a nie bezpośrednio na niej oparty. Scenarzysta/reżyser Jeff Nichols wykorzystał wspomnianą fotoksiążkę jako punkt wyjścia do napisania fabularyzowanej historii, wykorzystującej wyimaginowane wersje niektórych osób uchwyconych na zdjęciach Lyona – nie jest to jednak oparta na faktach relacja z Outlaws MC.

Zobacz także

Znalazłem tę książkę w 2003 roku. I tak naprawdę zacząłem pisać scenariusz dopiero w 2019 roku. Przez 16 lat nosiłem tę książkę, to trochę jak imprezowa sztuczka. Wiesz, mógłbym podejść do kogoś i powiedzieć: ''Hej, chcesz usłyszeć mój pomysł na film o motocyklistach z lat 60.?''. Ale tak naprawdę nie było jeszcze treści. Nie było jeszcze pracy. Dopiero gdy usiadłem i powiedziałem: No dobrze, ile z tego fabularyzuję? Ile zatrzymuję. Co tak naprawdę próbuję zrobić w tym filmie? Co ostatecznie sprowadziło się do... Chcę dotrzeć do istot ludzkich, które schwytał Danny, chcę uchwycić ich istotę, chcę spróbować przekazać to na papierze. Krótko mówiąc, zajęło to trochę czasu

— powiedział Nicholas dla RadioTimes.com podczas ekskluzywnego wywiadu.