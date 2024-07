Marina Łuczenko-Szczęsna postanowiła otworzyć się przed obserwatorami. W tym celu 35-latka zorganizowała na swoim Instagramie Q&A i odpowiedziała na kilka nurtujących jej fanów pytań. Piosenkarka nie ukrywała, że jej marzeniem było, żeby zostać mamą dziewczynki i wyznała, że skorzystała z nietypowej metody planowania dziecka.

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny są jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zakochani w 2016 roku pobrali się, a dwa lata później na świat przyszła ich pierwsza pociecha- synek Liam. W połowie marca bieżącego roku okazało się, że ich rodzina wkrótce znów się powiększy i małżonkowie coraz śmielej pokazywali fanom przygotowania do tego momentu. 3 lipca Marina Łuczenko-Szczęsna urodziła córkę, a dziewczynka dostała oryginalne imię Noelia. Piosenkarka wróciła już do domu i postanowiła zorganizować na swoim Instagramowym profilu Q&A, w którym odpowiedziała na kilka pytań m.in. o płeć jaką obstawiali z Wojtkiem. Marina nie ukrywała, że marzyła o córeczce i skorzystała z nietypowej metody planowania dziecka.

Marina odezwała się do fanów na Instagramie i przyznała, że jej córeczka była zaplanowana według chińskiego kalendarza.

Piosenkarka zdecydowała się opowiedzieć fanom również o porodzie. Jak się okazuje, zarówno Liam jak i Noelia przyszli na świat za pomocą cięcia cesarskiego.

Pierwszy poród skończył się awaryjnym cięciem cesarskim, o którym nie wiedziałam, ponieważ byłam przekonana, że uda mi się naturalnie urodzić. Niestety się nie udało. To był okropnie ciężki poród, ale dość szybko doszłam do siebie. Przy drugim miałam już wskazanie na CC, ale pierwszy tydzień był najtrudniejszym tygodniem mojego życia, jeśli chodzi o samopoczucie. Nie mogłam stać z łóżka, okropny ból, ale składa się na to wiele czynników

- wyznała Marina.