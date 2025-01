Daria Marx popularność zdobyła za sprawą występu w eliminacjach do Eurowizji 2022, a teraz artystka kandyduje po raz kolejny, aby reprezentować Polskę i zachwyca swoim głosem i energetycznymi występami. Aktualnie jej życie toczy się wokół muzyki i nowych projektów związanych z rozwojem kariery. Czy w tym natłoku codziennych obowiązków ma czas na miłość? Daria Marx mówi wprost, czy jest zakochana. Padły ważne słowa!

Daria Marx nie mówi za wiele o swoim życiu osobistym, ale jakiś czas temu otwarcie przyznała, że jest w związku z Kamilem Papisem - uczestnikiem popularnego programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Wydawało się, że ten związek ma duże szanse na przyszłość, a sama artystka mówiła o nim, że zapowiada się poważnie:

To też jest dla mnie nowe, bo ja nigdy nie bywałam w związkach. Ale gdzieś udaje nam się to wszystko godzić - moją karierę itp. To też nie jest nigdy proste i zawsze wydawało mi się, że niemożliwe.

Ostatecznie relacja z Kamilem Papisem nie przetrwała próby czasu i we wrześniu 2023 roku pojawiła się informacja o rozstaniu, którą potwierdziła sama Daria. A jak teraz wygląda życie osobiste Darii Marx? Artystka w wywiadzie dla Party.pl przyznała otwarcie, że jej serce nie jest zajęte:

Nie jest w ogóle zajęte, ale ja mam takie podejście: jestem bardzo szczęśliwa, mam taki mój wewnętrzny spokój. Ja mam taką zasadę, że jak chce coś zrobić np. pojechać do Indii, to ja lecę do Indii. Nawet jakbym nie miała jednej osoby, to robię to sama. Ja tak mam. Mam ochotę iść na świetną kolację, to sobie ją sama kupuje.

powiedziała wprost Daria Marx.