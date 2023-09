Katarzyna Bosacka znowu schudła! Gwiazda pojawiła się w czwartek na konferencji ramówkowej TVN , na której promowała swój program, który od tego sezonu zmienia nazwę z "Wiem, co jem" na "Wiem, co jem na diecie". Bosacka zaprezentowała się w czarnej sukience, która podkreśliła jej szczuplejszą figurę i zgrabne nogi. Nie da się nie zauważyć, że zmiany są naprawdę na plus. W rozmowie z Party.pl Katarzyna Bosacka wyznała, że ma wahania wagi i musi mocno kontrolować to, co je, ponieważ ma problemy z tarczycą. W tym sezonie program "Wiem, co jem" zmienia się na "Wiem, co jem na diecie", to zupełnie inny program! Będzie sfokusowany na tym, żeby zrobić coś pozytywnego ze swoim życiem. Nie po to, żeby wyglądać jak Anja Rubik, tylko po to, żeby zadbać o swoje zdrowie. Ja zrobiłam badania, mam kłopoty ze zdrowiem, mam kłopoty z tarczycą, okazuje się, że moje tycie, bo na zdrowym jedzeniu też można utyć, jest związane z hormonami. Jeśli teraz nie zrzucę bagażu, który ma na sobie, to moje zdrowie może zacząć się walić. Katarzyna Bosacka o sylwetkach Polaków Gwiazda nie ukrywa tego, że stan zdrowia Polaków przyprawia czasem o zawrót głowy. Bosacka ma nadzieję, że jej program sprawi, że ludzie pójdą na siłownię, pobiegać i zaczną zdrowiej się odżywiać. Chce być też wzorem dla swoich fanów. Polacy tyją, jesteśmy coraz grubsi, rośniemy wszerz. Może to będzie impuls, żeby ruszyć się z kanapy, poprzednio też tak było. Jeśli ktoś przeze mnie schudnie, to będzie sukces. Mało jest prowadzących, które chcą stanąć na wadze, i powiedzieć: „Kurna, ważę 80 kilo, nie mogę z tym żyć". To jest bardziej bliskie naszym widzkom, niż wszystkie 49 kilogramowe panie, które częściej występują w telewizji niż...