Przy niedoborze potasu (albo nadmiarze, jedno i drugie zaburzenie jest bowiem równie szkodliwe) nie ma mowy o zdrowym organizmie. To kluczowy pierwiastek, który odpowiada za regulację ciśnienia krwi oraz gospodarki wodnej, a także za kontrolę skurczów i pracę mięśni. Pobudza też wydzielanie insuliny i aktywuje enzymy komórkowe. Jak sama widzisz, stoi przed nim bardzo wiele odpowiedzialnych zadań.

Zbilansowana dieta, regularne badania i odpowiednio dobrane leczenie. Bo nie ma dobrej drogi na skróty

O hipokaliemii mówimy przy stężeniu potasu poniżej 3,5 mmol/l. Głównymi przyczynami tego zaburzenia jest: niedostateczna podaż potasu (czyli uboga dieta albo nieprawidłowa terapia niedoborów), bądź zaburzenia elektrolitowe. Odwodnienia, biegunki, zatrucia pokarmowe i infekcje przewodu pokarmowego, podczas których organizm usuwa wodę razem ze składnikami mineralnymi, mogą więc być bardzo niebezpieczne. Podobnie jak obfite i przedłużające się miesiączki. Pamiętaj też, że na twoją niekorzyść może działać spożywana w dużych ilościach kawa. Warto obserwować swój organizm.

Co równie ważne, niedobór potasu bardzo często związany jest z innymi schorzeniami (a ściślej mówiąc z przyjmowaniem leków moczopędnych stosowanych przy wielu chorobach przewlekłych). Z danych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, że już nawet stężenie potasu na poziomie 3,5-3,7 mmol/l zwiększa ryzyko śmierci u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, migotaniem i/lub trzepotaniem przedsionków oraz niewydolnością nerek.

Potas odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu mięśni, w tym mięśnia sercowego. Niedobór tego pierwiastka w organizmie może prowadzić do ich osłabienia, co objawia się m.in. uczuciem zmęczenia i słabości. Może też negatywnie wpływać na funkcjonowanie serca, prowadząc do jego zaburzeń (np. migotanie przedsionków), a także doprowadzić do skurczów mięśni, szczególne łydek (co może powodować ból lub dyskomfort, utrudniając zasypianie). Potas wpływa też na układ nerwowy, a jego zbyt niskie stężenie może objawiać się zawrotami głowy, utratą równowagi lub uczuciem niepewności podczas chodzenia. Wreszcie osoby z niedoborem potasu mogą odczuwać ogólne zmęczenie, apatię, a także mogą mieć trudności z koncentracją.

Getty Images

Nie szukaj drogi na skróty. Poza zbilansowaną dietą, kluczowe są regularne badania (zapisuj je w kalendarzu, żeby o żadnych nie zapomnieć). Znając przyczynę niedoboru potasu, możemy bowiem łatwiej zapobiec takim stanom w przyszłości. Kuracja powinna odbywać się jedynie pod kontrolą lekarza (!). Konieczny jest dobór odpowiednich preparatów. Pamiętaj, że suplementy diety nie są stosowane w leczeniu hipokaliemii, a jedynie u osób zdrowych. Tylko regularne przyjmowanie leków zawierających potas, w dawce ustalonej przez specjalistę pozwala odpowiednio wyrównywać niedobór tego pierwiastka w organizmie i utrzymać go na właściwym poziomie.

Warto zatroszczyć się o zdrowie swoje i bliskich. Więcej informacji o przyczynach i skutkach niedoboru potasu przeczytasz na stronie: www.facebook.com/czasnapotas.

Materiał promocyjny firmy Egis.