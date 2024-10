O Agnieszce Kaczorowskiej-Peli ostatnio zrobiło się bardzo głośno szczególnie za sprawą rzekomego rozstania z Maciejem Pelą. Para jeszcze oficjalnie nie skomentowała tych wieści. Jednak w mediach aż huczy od plotek i informacji o rozstaniu uwielbianej pary ze świata show-biznesu.

Agnieszka Kaczorowska-Pela opowiedziała o udziale w "Królowej przetrwania"

Mateusz Hładki w sobotnie przedpołudnie zaprosił aktorkę Agnieszkę Kaczorowską-Pelę do swojego programu "Mówię Wam". Kiedy Kaczorowska pojawiła się na fotelu, naprzeciwko dziennikarza Hładki zauważył, że aktorka budzi wiele emocji. Mateusz ogłosił, że Agnieszka Kaczorowska będzie jedną z uczestniczek nowego sezonu show "Królowa przetrwania". Dziennikarz zapytał, czy aktualnie aktorka musi coś przetrwać.

Ja wiele rzeczy w życiu przetrwałam - odpowiedziała Agnieszka Kaczorowska.

Jeszcze zapowiadając Agnieszkę Kaczorowską Hładki użył słów "kobieta, która dała oblać się błotem", w połowie rozmowy zrobił to kolejny raz. Chodziło tu o dosłowne oblanie się błotem podczas show" Królowa przetrwania". Na ekranie zobaczyć można było fragmenty programu. Aktorka wyjawiła, że podczas programu nie zawsze było łatwo i często musiała opuścić strefę swojego komfortu.

Było to absolutnym wyjściem z ze strefy mojego komfortu - wyjawiła Kaczorowska.

Dlaczego tancerka poszła do reality show? Agnieszka Kaczorowska wyznała, że miała dużo obaw, ale chciała również pokazać się z innej strony. Fani do tej pory widzieli ją poprzez pryzmat instagramowego życia, a jak wiadomo, w życiu u każdego z nas dzieje się dużo więcej, niż tylko to, co pokazujemy w social mediach.

Było to dla mnie ogromne wyzwanie i decyzja, żeby tam pojechać - szczerze wyznała aktorka.

Agnieszka Kaczorowska wyjawiła, że pierwszy raz w życiu na tak długo wyjechała bez swoich córeczek. Mateusz Hładki poruszył temat, że przez ostatnie dwa tygodnie o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej-Peli z mężem pojawia się mnóstwo artykułów. Nie omieszkał zapytać:

Czy jesteś samotną mamą?

Widać było, że dla aktorki nie było to komfortowe pytanie, lecz postanowiła na nie odpowiedzieć:

Są takie spray i chwile w życiu, które wymagają ciszy.

We fragmencie programu "Królowa przetrwania" Agnieszka Kaczorowska wyjawiła, że jej wsparciem jest jej mąż. Jak wiadomo, nagrania do programu miały miejsce już jakiś czas temu. Czy to udział w show zmienił sytuację w życiu Agnieszki i Macieja? Tego nie wiadomo. Dziennikarz starał się jeszcze pociągnąć aktorkę za język, zaznaczając, że w przeszłości pokazywała dużą część swojego życia prywatnego. Jednak ta niezłomnie bardzo bezpiecznie odpowiadała.

Apeluje ciszę, bo mam prawo do tej ciszy.(...) Jestem też człowiekiem i kobietą - wyznała tancerka.

Kaczorowska została także zapytana, czy żałuje, że wpuściła fanów do swojego życia. Odpowiedziała, ze niczego nie żałuje i nie chciałaby cofnąć czasu.

To wszystko ma cię czegoś nauczyć - podsumowała Agnieszka.

Kiedy hejt boli najbardziej - zadał jedno z ostatnich pytań Hładki.

Hładki zapytał Kaczorowską, kiedy hejt boli najbardziej i w jakim stanie psychicznym jest teraz. Odpowiedź aktorki sugerowała, że jest ok. Jednak widać było w jej oczach smutek.

Czy ty nosisz się z zamiarem, żeby poinformować o tym, że coś się u ciebie dzieje? - zapytał dziennikarz.