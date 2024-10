Kinga Zawodnik w ostatnim czasie przeszła spektakularną metamorfozę, o której rozpisywały się wszystkie media. Z każdym miesiącem gwiazda TVN Style jest coraz szczuplejsza i nie ukrywa, że nowy wygląd wpływa nie tylko na jej samopoczucie, ale również przekłada się na zainteresowanie, jakie okazują jej mężczyźni. Znalazła już partnera? Kinga Zawodnik jeszcze nie była tak szczera!

Kinga Zawodnik po metamorfozie jest rozchwytywana nie tylko przez media. W rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską gwiazda TVN przyznała, że do tej pory była bardzo zamknięta na relacje z mężczyznami. Teraz chce to zmienić, ale obawia się jednego:

Okazuje się, że przeszłość sprawiła, że Kinga Zawodnik nie do końca jest pewna intencji mężczyzn, ale wie, że zamykając się na relację może coś stracić:

Wcześniej to był wstyd, takie odrzucenie, bo jesteś gruba, później jak już miałam swoje programy, to już to nie przeszkadzało, bo jesteś panią z telewizji, teraz jak moja sylwetka się zmienia, to już w ogóle nie wiem. (...) Ja muszę to przepracować i otworzyć się na to.

dodała.