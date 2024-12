Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska podbiła serca widzów 11. edycji "Rolnik szuka żony". Nic więc dziwnego, że nawet po zakończeniu emisji programu z jej udziałem, fani w dalszym ciągu chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. I właśnie na Instagramie rolniczki pojawiła się radosna nowina. Dopiero co Wiktoria świętowała swoje 24. urodziny, a teraz ma kolejne powody do celebrowania! Co się wydarzyło?

"Rolnik szuka żony": Wiktoria pochwaliła się swoim szczęściem

Wiktoria bardzo poważnie podeszła do swojego udziału w "Rolnik szuka żony" i mimo młodego wieku otwarcie deklarowała, że bardzo chciałaby spotkać w nim wymarzonego partnera. Jak jednak wiadomo, to ostatecznie się nie udało. Adam, z którym budowała relację, nieoczekiwanie z nią zerwał, a młoda rolniczka nie ukrywała, że bardzo zabolało ją zachowanie jej kandydata. Mimo to przyjęła jego decyzję z ogromną klasą, czym zaimponowała wielu widzom.

Wiktoria co prawda nie spotkała wymarzonej miłości w programie, jednak dzięki udziałowi w show stacji TVP1 zyskała grono fanów, które teraz śledzi jej poczynania za pośrednictwem Instagrama.

W tym miejscu warto też wspomnieć, że 24-letnia rolniczka jeszcze przed udziałem w "Rolniku" miała już swoich pierwszych fanów, bo rozwijała swoją karierę w mediach społecznościowych - głównie na TikToku i Instagramie. Wiktoria chętnie pokazuje swoim odbiorcom kulisy pracy na gospodarstwie, co budzi zaciekawienie wśród wielu internautów.

O Wiktorii Żmudzie-Trzebiatowskiej po udziale w 11. edycji "Rolnik szuka żony" zrobiło się jeszcze głośniej. Nic zatem dziwnego, że młoda rolniczka może pochwalić się imponującą liczbą obserwatorów na Instagramie. I właśnie w tym temacie rolniczka przekazała radosną nowinę. Jak się okazało, jej instagramowy profil śledzi już... 100 tys. internautów!

Jest Was tu już 100 tysięcy. Dziękuję - przekazała szczęśliwa Wiktoria

Serdecznie gratulujemy i jesteśmy pewni, że to dopiero początek! Brawo Wiktoria!

