Czas okołoświąteczny wprowadza w handlu prawdziwy chaos, tym bardziej jeżeli tak jak w tym roku Wigilia, Boże Narodzenie i drugi dzień świąt przypadły w sam środek tygodnia. Przedtem więc aż dwie niedziele z rzędu były handlowe. Przed nami ostatnia już niedziela w 2024 roku. Czy i ona pozwoli Polakom zrobić zakupy?

Czy 29 grudnia sklepy będą otwarte?

Święta oficjalnie dobiegły końca, choć wcale nie oznacza to, że przyszedł czas na odrobinę spokoju. Przed Wigilią aż dwie niedziele były handlowe, z kolei samego 24 grudnia, czyli we wtorek, sklepy, choć były otwarte, zamykały się około południa. W pierwszy i drugi dzień świąt supermarkety czy galerie handlowe były zamknięte, aż w końcu przyszedł piątek, 27 grudnia, i wszystko na nowo się otworzyło.

Nie od dziś wiadomo, że jeden dzień zamknięcia sklepów wystarczy, by w przeddzień zapanowało istne zamieszanie. Dwa takie dni sprawiły, że 23 grudnia Polacy przemierzali popularne dyskonty od otwarcia, aż do zamknięcia. Już jutro sobota, a zatem handel przebiegnie bez zmian. Zaraz potem jednak jest już niedziela, po której również czeka nas intensywny czas, bo już we wtorek jest Sylwester! Jak możemy się spodziewać, zapewne podobnie jak w Wigilię, 31 grudnia sklepy będą krócej czynne. Co ważne, 1 stycznia 2025 roku większość sklepów będzie zamknięta, jak ma to miejsce co roku.

Wielu spodziewało się więc, że niedziela poprzedzająca te dni będzie handlową, ale niestety, nic bardziej mylnego! Co prawda już od pewnego czasu krążą informacja o trzech niedzielach handlowych w grudniu, jednak ma mieć to miejsce dopiero w przyszłym roku i wszystkie mają poprzedzać Boże Narodzenie. Nie ma więc już wątpliwości, że przynajmniej w dużych supermarketach 29 grudnia Polacy zakupów nie zrobią.

Warto jednak mieć na uwadze, że tego dnia nadal otwarte pozostają Żabki, stacje benzynowe oraz niektóre osiedlowe sklepiki, prowadzone przez właścicieli.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Przypominamy, że choć najbliższa niedziela nie będzie handlową, tego dnia wciąż można skorzystać z większości restauracji czy kina. Dobiegający jednak końca rok 2024 stawia przed Polakami pytanie: Które niedziele będą handlowe w 2025 roku? Na najbliższą klienci wcale nie będą musieli długo czekać, bo ta przypadnie już na 26 stycznia. Potem jednak będzie długa przerwa, bo druga w 2025 roku niedziela handlowa będzie dopiero 13 kwietnia.

Nie da się ukryć, że ograniczenie handlu w niedziele nadal budzi wiele skrajnych opinii i dzieli opinię publiczną. W czasie, gdy jedni pochwalają zamknięcie sklepów w te dni, inni tłumaczą, że niedziela jest niekiedy jedynym dniem, w którym mogą spokojnie zrobić zakupy. Mimo niemijającego zamieszania ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku pozostaje niezmienna.

