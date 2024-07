2 z 16

Ile kosztował ślub Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka? Niemało! Szacuje się, że narzeczeni wydali na organizację ślubu i wesele w Wenecji około milion złotych. Najwięcej, bo aż 600 tysięcy złotych, państwo młodzi mieli wydać na noclegi dla swoich gości. Do tego przeloty, taksówki wodne, przyjęcie oraz stroje świeżo upieczonych małżonków. Kreacja marki Bizzu, w której Agnieszka Szulim przysięgała miłość swojemu mężowi to koszt rzędu 8 tysięcy złotych. Gwiazda dobrała do niej buty marki Miu-Miu za 2,5 tysiąca złotych oraz kolczyki Lanvin za 2 tysiące złotych. Garnitur pana młodego to wydatek 10 tysięcy złotych.

