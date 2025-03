Piotr był uczestnikiem 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Mimo wielu nadziei, że to tam znajdzie swoją miłość życia, tak się nie stało, a jego drogi z Agatą rozeszły się jeszcze podczas trwania programu. Teraz Piotr zdradził nam, czy jego serce jest zajęte. Sprawdź.

Piotr ze "ŚOPW" o swoim życiu uczuciowym

Agata i Piotr poznali się w 10. edycji popularnego programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", jednak od samego początku ich relacja była pełna napięć. Para miała trudności ze znalezieniem wspólnego języka, co doprowadzało do licznych nieporozumień i sprzeczek. Różnice w charakterach oraz odmienne podejście do codziennych spraw stały się przyczyną narastających konfliktów. Po zakończeniu programu Agata i Piotr poszli osobnymi drogami.

Teraz Piotr przyznał, że nie jest w nowej relacji, ponieważ swoją uwagę przekierował na samorozwój:

Na tą chwilę moje serce nie jest zajęte(...) Postawiłem na swój rozwój, na rozwój prywatny - wyjawił Piotr.

Ale to nie wszystko! Niebywałe, co zdradził nam Piotr na temat swoich najbliższych planów. Tego się na pewno nie spodziewaliście! Obejrzyjcie materiał wideo powyżej, aby dowiedzieć się szczegółów. A z kolei cały wywiad z Piotrem możecie zobaczyć na naszym kanale Youtube. Link poniżej.

