Trudno uwierzyć, że pomiędzy Damianem a Agnieszką ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogłoby się coś zepsuć tuż przed wielkim finałem sezonu i ogłoszeniem decyzji. Jednak to, co pojawiło się w zwiastunie ostatniego odcinka nie napawa optymizmem. Co wydarzyło się między małżonkami?

Kryzys u Agnieszki i Damiana przez finałem "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Ta para "Ślubu od pierwszego wejrzenia" doskonale dogaduje się niemalże od dnia ślubu. Bywały momenty, że fani byli zdumieni zazdrością Damiana o Agnieszkę, ale w ostatecznym rozrachunku, do tej pory byli najlepiej dobraną parą aktualnie trwającego sezonu. W kwestii ich relacji rozczulały także kadry nowego odcinka, w którym Agnieszka by zadbać o partnera wyszła z inicjatywą by ugotować obiad. Z kolei Damian poczynił kroki w sprawie szukania pracy, by móc przeprowadzić się do Agnieszki, a nawet zaczął dostawać już pierwsze telefony w tej sprawie. Programowy mąż zaskoczył także ukochaną kwiatami, gdy wróciła z pracy:

Podobno dzisiaj jest poniedziałek!

Agnieszka nie ukrywała radości, że Damian zapamiętał, gdy mówiła, że marzy jej się otrzymywanie kwiatów od czasu do czasu, a Damian dba, by stało się to ich małą tradycją.

Nigdy w życiu nie miałam kwiatowych poniedziałków ani innych dni. To dla mnie jest zaskoczenie, zwłaszcza, że często wspominam, że taki jeden kwiatek raz na jakiś czas robi ogromną robotę, a mam kwiatki co tydzień

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła zaprosić Damiana również do miejsca swojej pracy, by poznał jej koleżanki. Mężczyzna czuł się w otoczeniu znajomych żony bardzo swobodnie i nie ukrywał z tego powodu radości:

Czuje się przez wszystkich zaakceptowany - przyznał.

Wydawać by się mogło, że w drodze do finału nic nie jest już w stanie zachwiać tego, co połączyło małżonków, jednak okazuje się, że problemy pojawiły się już na samym finiszu. W zapowiedzi finałowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Agnieszka przyznaje:

W pewnym momencie po prostu uznałam, że Damian stawia granicę między nami i nasza relacja się nie rozwija.

Niepokojące były też słowa samego Damiana, który przyznał:

Nie odzywaliśmy się przez chwilę do siebie

Na ten moment jednak trudno jest powiedzieć, co wydarzyło się między małżonkami i czy mogło mieć wpływ na zmianę ich relacji.

Emocji nie brakowało również wśród pozostałych par. Agata i Piotr wciąż trzymają wszystkich w niepewności czy udało im się dogadać i mimo awantur dać sobie kolejną szansę. Z kolei Joanna i Kamil, którzy początkowo spisali swoją relację na straty zdecydowali się na... pierwszy pocałunek! Jak potoczą się losy uczestników obecnej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Tego dowiemy się już 19 listopada w finałowym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

