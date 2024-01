Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories pokazała niepublikowane wcześniej zdjęcia ze ślubu z Karolem. Była uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu zdradziła przy okazji, czy razem z ukochanym wzięli ślub cywilny czy kościelny. Panna młoda wyglądała pięknie!

Tak wyglądał ślub Laury i Karola ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Laura i Karol byli uczestnikami piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale eksperci wybrali dla nich innych partnerów. Laura wzięła ślub z Maciejem, a Karol powiedział "tak" Idze. Ich związki jednak nie przetrwały, a po jakimś czasie okazało się, że Laura i Karol zaczęli się spotykać. Od tamtej chwili minęły już prawie trzy lata, a we wrześniu ubiegłego roku zakochani zaskoczyli wszystkich i poinformowali, że są już po ślubie. Teraz była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała niepublikowane wcześniej zdjęcia z tej wyjątkowej uroczystości.

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli ślub kilka miesięcy temu, ale do tej pory chronili swoją prywatność i nie pokazywali zbyt wielu zdjęć z ceremonii. Teraz była uczestniczka hitu TVN zrobiła wyjątek i opublikowała kadry ze ślubu z Karolem. Laura zdradziła przy okazji, że razem z ukochanym zdecydowali się na ślub cywilny.

Tylko spójrzcie, jak wyglądał ślub Laury i Karola!

Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że Laura po raz pierwszy pokazała również zdjęcia z zaręczyn z Karolem. W sieci pojawił się romantyczne kadr i fotka dłoni Laury na której widać pierścionek zaręczynowy. Wygląda na to, że do zaręczyn doszło 26 czerwca 2023 roku.