Gościem Dzień dobry TVN była Agnieszka Szulim, a właściwie już Agnieszka Woźniak-Starak. Dziennikarka wytłumaczyła dlaczego postanowiła zmienić nazwisko po ślubie z Piotrem Woźniakiem-Starakiem, choć przez lata pracowała na to by nazwisko Szulim było rozpoznawalne. Co Agnieszka Woźniak-Starak odpowiedziała?

Jak chcesz z kimś założyć rodzinę i chcesz się tak samo nazywać, to jest też część twojej rodziny i z szacunku do swojego męża fajnie jest się tak samo nazywać - powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak.

Wtedy Kinga Rusin dopytała czemu przy Adamie Badziaku, kiedy Agnieszka za niego wychodziła nie zmieniła nazwiska? Dziennikarka powiedziała, że zmieniła, tylko się nie przyjęło.

Przyjęłam! Byłam Agnieszką Badziak, ale ono się nie przyjęło w pracy. Wtedy chyba było za wcześnie, ja zaczynałam karierę i to się gdzieś rozmyło, teraz będę bardziej konsekwentna - powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak w studiu DDTVN.

Czy już Agnieszka przyzwyczaiła się do tego, że jest Agnieszką Woźniak-Starak?

Oglądałam wczoraj z Piotrkiem "Jacka Stronga" i potem leciała zapowiedzieć DDTVN z moim udziałem, że gościem będzie Agnieszka Woźniak-Starak! My oboje, aż podskoczyliśmy na tej kanapie, ale było przyjemnie - powiedziała dziennikarka.

Agnieszka powiedziała, że nie zamierza już więcej wychodzić za mąż.

To moje ostanie małżeństwo - wyznała Agnieszka Woźniak-Starak

Żegnamy Agnieszkę Szulim w takim razie i witamy Agnieszkę Woźniak-Starak!

Agnieszka Szulim została 27 sierpnia 2016 Agnieszką Woźniak-Starak.

Agnieszka Woźniak-Starak deklaruje, ze chce założyć rodzinę z Piotrem.

Dla Agnieszki Woźniak-Starak to drugie małżeństwo i jak mówi - ostatnie.