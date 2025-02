Waldemar z "Rolnik szuka żony" podzielił się ważną chwila w swoim życiu. W sieci pojawiła się cała seria zdjęć, na których pozuje wraz z ukochaną. Nie mogło zabraknąć jej w tej chwili. Fani "Rolnika" przesyłają wyrazy uznania.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" ogłosił to nagle

Waldemar Gilas jest bohaterem 10. edycji "Rolnik szuka żony". W trakcie udziału w programie, jak i po nim nie stronił od kontrowersji. Głośno było o jego konflikcie z Ewą, którą poznał w programie. Ta relacja jednak szybko się zakończyła, a rolnik zdecydował odezwać się do innej kandydatki, która gościła na jego gospodarstwie. Tym samym udało mu się stworzyć związek z Dorotą. Kilka miesięcy po emisji "Rolnika" okazało się, że zakochani spodziewają się dziecka. Aktualnie wychowują dwóch synów z poprzednich związków oraz wspólną córką Dominikę.

W życiu Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony" dzieje się całkiem sporo. Rolnik własnie pochwalił się kolejnymi zmianami i chociaż cieszą się nimi wraz z Dorotą to tym razem dotyczą one głównie jego zawodowego życia. Okazuje się, że Waldemar zakupił nowy sprzęt na swojego gospodarstwo. Pochwalił się traktorem New Holland T6.175 i obwieścił:

Z początkiem 2025 roku postawiłem na nowe i inwestycje w gospodarstwie... mój wybór padł na kolor niebieski.(...) Wspólnie z Mikołajem ustaliliśmy, że ten ciągnik sprawdzi się w moim gospodarstwie idealnie. Niech ta świetna maszyna służy latami w moimi gospodarstwie

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Waldemar i Dorota z "Rolnika" chwalą się zmianami na gospodarstwie

Moment odebrania traktora Waldemar z "Rolnik szuka żony" uwiecznił na zdjęciach. Na niektórych z nich pozuje wraz ze swoją ukochaną, Dorotą. Internauci cieszą się nową inwestycją rolnika:

Gratuluję niech pracuje jak najlepiej

Jest ogień

Wow, ale maszyna

Waldemar podpadł uczestnikom "Rolnik szuka żony"

Waldemar z "Rolnik szuka żony" od początku swojego udziału w programie, nie ukrywał, że chce zrobić wszystko, by jego wątek był ciekawy. Widzom nie do końca podobało się, w jaki sposób rolnik podchodzi do udziału w programie. Ostatecznie udało mu się znaleźć miłość w show, chociaż finałowy odcinek nie obył się bez kontrowersji związanych z relacją z Ewą - jedną z kandydatek, która gościła na jego gospodarstwie.

Głośno było także o Dariuszu i Arturze, którzy niezbyt miło potraktowali swoje wybranki. Jakież więc było wzburzenie fanów, kiedy po finale 11. edycji "Rolnika" (Waldemar wystąpił w 10.), śmiał stwierdzić: "Moi programowi koledzy Arturze i Darku my to dopiero dostarczyliśmy widzom emocje, jakich ten program nie widział". Kuriozalny wpis Waldemara, oburzył nie tylko widzów ale nawet produkcję. Komentowała nawet Nicola, która przeżyła to, jak potraktowana została przez Darka: "Zastanawia mnie Waldku czy według Ciebie od ludzkich uczuć ważniejsza jest sensacja?".

Waldemar miał również żal do produkcji, że po finale swojej edycji wraz z Dorotą nie dostali zaproszenia do świątecznego odcinka. Tym samym zdecydował, aby odmówić swojej obecności w odcinku specjalnym, który realizowany był rok później.

