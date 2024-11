Kilka tygodni temu rozpoczęła się długo wyczekiwana kolejna edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ekspertki uznały, że doskonałym pomysłem będzie dobranie następujących par: Agaty i Piotra, Joanny i Kamila oraz Agnieszki i Damiana. O ile uczestnicy początkowo byli zadowoleni ze swoich drugich połówek, tak szybko rozpoczęły się pierwsze zgrzyty. Najtrudniejsza sytuacja jest u Agaty i Piotra, gdyż w ostatnich odcinkach mężczyzna poprosił żonę o opuszczenie jego domu! Do sieci wyciekł fragment finałowego odcinka! Jest szansa na rozejm?

Jeszcze nie wszystko przekreślone u Agaty i Piotra ze "ŚOPW"? To nagranie mnie zaskoczyło!

Kontrowersyjne show TVN-u, czyli "Ślub od pierwszego wejrzenia" przyciąga przed telewizory tysiące widzów, którzy z zaciekawieniem śledzą perypetię uczestników, którzy zgłosili się do show, aby odnaleźć miłość. Program polega na tym, że dwóje nieznajomych spotyka się w urzędzie stanu cywilnego i przed urzędnikiem wstępuje w związek małżeński. Po miesiącu "bycia razem" uczestnicy muszą podjąć decyzję, czy zamierzają pozostać w małżeństwie, czy też decydują się na rozwód. Program wzbudza sporo kontrowersji, jednak udowodnił, że związki aranżowane mają sens, a doskonałym przykładem są Anita i Adrian, którzy zdecydowali się wziąć udział w 3. edycji eksperymentu i po dziś dzień są ze sobą szczęśliwi, a także doczekali się dzieci.

Fani "ŚOPW" są niemal pewni, że Agata i Piotr nie podzielą losów swoich poprzedników i zdecydują się na rozwód. Relacja tej dwójki jest bowiem bardzo burzliwa. Para od pierwszych chwil miała problem ze znalezieniem wspólnego języka, a po ostatniej awanturze Agata opuściła mieszkanie Piotra! Uczestnik nie krył wówczas... radości.

Nie interesuje mnie tak naprawdę, gdzie jest (Agata - przyp. red.), co robi i co w tej chwili myśli. (...) Jak Agata wyszła z domu, po prostu poczułem tak wielką radość i taki naprawdę psychiczny odpoczynek, że mam święty po prostu spokój - wyznał Piotr.

Ekspertki postanowiły wziąć sprawę w swoje ręce i na osobności spotkały się ze zwaśnionymi małżonkami. Agata przyznała wówczas: "zobaczymy, które pierwsze wyciągnie rękę, które ego zostanie złamane pierwsze. Mam nadzieję, że jeżeli zadzwoni do mnie Piotr pierwszy, to nie rzucę słuchawką ani nie zignoruję, tylko odbiorę". Również Piotr nie wyglądał na zainteresowanego na pogodzenie się z żoną: "nie mam zamiaru być pod butem, tą osobą, która będzie wyciągać tę rękę". Czyżby jednak czekał nas zwrot akcji? Do sieci wyciekł fragment nowego odcinka i wygląda na to, że jest szansa na pojednanie. Agata postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zdecydowała się na powrót!

Dlaczego wracam? Dlatego, że... - wyznała Agata.

Myślicie, że w finałowym odcinku Agata i Piotr jednak dadzą sobie szansę?

