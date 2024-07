Agnieszka i Piotr Woźniak-Starak skomentowali swój głośny ślub w Wenecji. Para w rozmowie z Dzień Dobry TVN zdradziła, jak się czuje po pięknej uroczystości w Wenecji i czy mają żal do swoich bliskich za to, że pokazywali w sieci ich zdjęcia ze ślubu. Gwiazda TVN zdradziła także, ile tak naprawdę miała przygotowanych kreacji na to wydarzenie. Okazuje się, że czerwona suknia od Joanny Przetakiewicz została uszyta zaledwie w 24 godziny.

Trzy suknie były na ślubie i na weselu. Czwarta była następnego dnia na pożegnaniu. Wszystko się super udało. Joasia Przetakiewicz stanęła na rzęsach i tę ostatnią suknie uszyła mi w 24 godziny i była cudowna, to był wspaniały prezent. Wszystko się udało na 200 procent. Było tak niesamowicie, kogo nie spotykamy, kto był z nami, to wszyscy cały czas przeżywamy i płyniemy na jakiejś fali. Ja się unoszę nad ziemią od tygodnia więc jest dobrze, było super- powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak.

Świeżo upieczony mąż prowadzącej "Azja Express" przyznał, że we wszystkich sukniach Agnieszka wyglądała świetnie.

Ja za moją żoną szaleję, więc cokolwiek założy to jest super- zapewnił Piotr Woźniak-Starak.

Para skomentowała również zdjęcia, jakie pojawiły się w prasie i na portalach społecznościowych. To m.in. Julia Starak pochwaliła się pięknymi fotami z uroczystości w Wenecji.

Myśmy prosili żeby nie robić zdjęć, ale jak już poszło to wszędzie to wszyscy poczuli się wolni, my też nie mieliśmy nic przeciwko więc się już tylko uśmiechaliśmy i próbowaliśmy zrobić, żeby jak najładniej wyglądało. Niestety moja siostra nie mogła się powstrzymać- powiedział mąż Agnieszki.

Gwiazda TVN przyznała w śniadaniowym programie, że humoru nie popsuli jej nawet paparazzi, którzy pojawili się we Włoszech.

Paparazzi dopadli nas podczas ślubu i jakby szczerze mówiąc powiedzieliśmy "Ok. udało im się, szacun dla nich"- żartowała Agnieszka.

Przy okazji para zdradziła, czy wkrótce planują powiększenie swojej rodziny! Agnieszka Woźniak-Starak zostanie mamą?

Nie wykluczamy- przyznało zgodnie małżeństwo.

Musimy więc przyznać, że już czekamy na radosne informacje o błogosławionym stanie gwiazdy TVN!

Agnieszka Woźniak-Starak opowiedziała o swoich ślubnych kreacjach.

Para skomentowała swój piękny ślub w Wenecji.

Agnieszka Szulim w sukni od Joanny Przetakiewicz.