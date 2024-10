Agnieszka Łyczakowska-Janik i Wojciech Janik już od pięciu lat są szczęśliwym małżeństwem. Para poznała się na planie 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i od tamtej pory fani nieustannie śledzą losy tej dwójki za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niedawno zakochani podzielili się radosnymi wieściami, a teraz pokazali pierwsze kadry związane z ich nowym etapem w życiu. Przed Agnieszką i Wojtkiem wyjątkowy czas!

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzielili się wspaniałymi wieściami

Agnieszka i Wojtek to jedna z najbardziej lubianych par ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć od ich występu w programie minęło już sporo czasu, to jednak zakochani wciąż cieszą się ogromną popularnością w sieci. Małżonkowie z ogromnym powodzeniem prowadzą swoje konta na Instagramie, a także w serwisie YouTube. Dzięki temu, że para jest bardzo aktywna w social mediach, ich fani na bieżąco wiedzą, co u nich słychać. Jak wiadomo, rok temu Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" wzięli ślub kościelny, a teraz przed nimi kolejny ważny etap w życiu.

Jakiś czas temu zakochani przekazali radosną nowinę, że spełnili swoje wielkie marzenie i... kupili dom! Małżonkowie już niedługo zamieszkają w posiadłości, która położona jest 20 minut od Krakowa.

Mamy to! Kolejne marzenie... Właśnie je spełniamy. Przed nami sporo pracy, jeżdżenia po sklepach, podejmowania ważnych decyzji WSPÓLNYCH DECYZJI, projektowania, ustawiania. Na razie wszystko udaje nam się zgodnie planować, ale czy tak będzie do końca hahahah. Tryb - robimy swoje gniazdko załączony - przekazała wówczas para

Teraz zakochani po raz kolejny podzielili się swoim szczęściem. Na instagramowym profilu Agnieszki pojawiły się bowiem pierwsze kadry wnętrz z nowego domu. Choć póki co jest jeszcze to stan surowy, to jednak prace remontowe już trwają, a sama Agnieszka nie ukrywa swojej ekscytacji z tym związanej!

Będzie się działo - zakomunikowała

Na opublikowanych przez Agnieszkę ze "ŚOPW" kadrach widać, że w nowym domu będzie naprawdę mnóstwo przestrzeni! Już nie możemy, kiedy para pochwali się pierwszymi efektami urządzanych wnętrz. Trzymamy kciuki za szybki i owocny remont!

