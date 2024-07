Kilka dni temu w Wenecji odbył się ślub Piotra Woźniaka-Staraka i Agnieszki Szulim! Uroczystość odbyła się w pięknym weneckim pałacu Ca' Vendramin Calergi przy słynnym Canal Grande, a panna młoda miała aż cztery suknie ślubne! O ślubie Staraka i Szulim wiemy już wszystko, ale teraz wychodzą na jaw informacje o tym, jak wyglądał wieczór kawalerski Piotra Woźniaka-Staraka. Okazuje się, że jednym z gości Piotra był Sebastian Kulczyk, syn zmarłego w ubiegłym roku Jana Kulczyka. Panowie znają się i przyjaźnią od lat, dlatego Sebastian postanowił zorganizować swojemu przyjacielowi wyjątkową imprezę na swoim jachcie.

"Zaprosił przyszłego pana młodego i jego kumpli na swój wart 120 milionów jacht, który stacjonował u wybrzeży Chorwacji. Panowie mieli do dyspozycji salę kinową, spa, jacuzzi, 12 kajut, a także 30 osób obsługi, która donosiła im trunki na każde życzenie. Najważniejsze jednak, że cumując na morzu, nie byli niepokojeni przez gapiów. To, co się wydarzyło w Chorwacji, na zawsze pozostanie ich tajemnic - napisał "Fakt".

To właśnie Sebastian Kulczyk zadbał o to, żeby była dobra zabawa i Piotr Woźniak-Starak na długo zapamiętał swój wieczór kawalerski. Taki przyjaciel to prawdziwy skarb :-)

