Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska znów są na ustach wszystkich. Gwiazdor Polsatu i jego młodsza niemal o 30 lat żona niebawem zostaną rodzicami. Radosną nowiną małżonkowie podzielili się ze światem za pośrednictwem Instagrama. Chłopiec czy dziewczynka? Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska zostaną rodzicami Krzysztof Ibisz pomimo olbrzymiej rozpoznawalności i wieloletniej pracy na srebrnym ekranie należy do tych gwiazd, które bardzo chronią swoją prywatność. Gwiazdor Polsatu przez długi czas ukrywał swoją zażyłość z piękną Joanną Kudzbalską, by pod koniec ubiegłego ogłosić światu, że powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska pobrali się na początku września 2021 roku i od tego czasu coraz śmielej dzielą się z fanami szczegółami na temat swojej relacji. Niedawno Krzysztof Ibisz zdradził do jakich poświęceń jest zdolny dla ukochanej . Teraz prezenter po raz kolejny zaskoczył wszystkich szczerym wyznaniem. Okazuje się, że Joanna Kudzbalska jest w zaawansowanej ciąży, o czym Krzysztof Ibisz poinformował za pośrednictwem swojego instagramowego profilu. - Już niedługo nasz świat będzie jeszcze piękniejszy❤️ - napisał na Instagramie Krzysztof Ibisz. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Krzysztof Ibisz Official (@krzysztof_ibisz_official) Pod postem w mgnieniu oka pojawiła się masa komplementów i gratulacji. Trzeba przyznać, że Joanna Kudzbalska wygląda naprawdę kwitnąco! - Ale czad😍Gratulacje❤️ - Gratuluję!!! ❤️❤️❤️ - Najserdeczniejsze gratulacje dla przyszłych rodziców 😍 -...