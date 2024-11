Widzowie byli pewni, że Anna i Piotr nie stworzą żadnej relacji po programie "Moja mama i Twój tata". Zdaniem wielu między nimi był jedynie pociąg seksualny i nie zapowiadało się na głębsze uczucie. Jak jest faktycznie? Sprawdźcie!

Reklama

Wiemy, co z relacją Anny i Piotra z "Moja mama i Twój tata"

Dotychczas widzowie oglądali programy randkowe dla nieco młodszych uczestników. "Love Island" czy "Hotel Paradise" od lat cieszą się dużą popularnością, jednak Polsat postawił teraz na program dla ludzi w średnim wieku z dużym zapleczem życiowym. Rodzice udali się na Mazury, aby odnaleźć swoją miłość, a ich dzieci w tym czasie obserwowały ich na telebimach. Niewątpliwie, największą sensacją sezonu była relacja Anny i Sławka, który potraktował kobietę nie tak jak powinien i ta znalazła ukojenie w ramionach Piotra. Czy ta namiętność między nimi przetrwała po programie "Moja mama i Twój tata"? Wiemy!

Z naszych informacji wynika, że Anna i Piotr spotykają się, jednak jest to relacja jedynie przyjacielska. Mimo dużej chemii oraz chwil uniesienia w programie ich uczucie nie rozwinęło się na tyle, by mogli spróbować budować swój związek.

Dla fanów programu nie jest to zapewne dużym zaskoczeniem, zważając również na to, że to Sławkowi początkowo Anna ufała najbardziej i to z nim była gotowa tworzyć związek. Moment, w którym nieoczekiwanie Sławek chciał, aby kobieta opuściła program był dla Ani trudny i bolesny, a jej córka Julia nie kryła swoich łez, że mężczyzna tak potraktował jej mamę. Dosłownie kilka dni później Anna zainteresowała się Piotrem, który z kolei miał chęć poznawać Alicję.

Chwilę przed finałem programu "Moja mama i Twój tata" córka Anny- Julia dodała na swoje social media post, który podsumował ich pobyt w programie. Z jej relacji wynika, że zarówno ona, jak i mama cieszą się z udziału w eksperymencie i mimo że już wiemy, że Anna nie znalazła miłości w programie wygląda na to, że dobrze bawiły się z innymi uczestnikami show.

To już finał @mojamamaitwojtata ! Wygrzebałam to zdjęcie z dna galerii i przypomniałam sobie te wszystkie emocje podczas kręcenia.. Mówiłam: „Mamo, czas na ciebie, idź i baw się !” Ale były łzy.. smutek…, u mnie ogromne wyrzuty sumienia, że naraziłam mamę na takie emocje, bo przecież nie po ją tam zabrałam. Później pojawiły się zaskoczenia.. śmiechy.. i wariactwa. Niech dzisiejszy odcinek pokaże, że razem z mamą jesteśmy duetem nie do podrobienia. Komu kibicujecie? - napisała Julia.

Okazuje się również, że relacja Moniki i Szymona, którzy także wyglądali na zauroczonych sobą nie przetrwała próby czasu. Para próbowała stworzyć relację, jednak ich drogi się rozeszły.

Spodziewaliście się?

Reklama

Zobacz także: Syn Sławka z "Moja mama i twój tata" gorzko do ojca i Alicji: "Ode mnie błogosławieństwa nie dostaniecie"