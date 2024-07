1 z 10

Ślub Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka w Wenecji

Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak wzięli ślub w Wenecji! Dziennikarka i producent filmowy pobrali się w jednym z najpiękniejszym miejsc na świecie. Wzorem największych sław show-biznesu i sportu, takich jak George Clooney oraz Bastian Schweinstaiger, przysięgli sobie miłość w monumentalnym weneckim pałacu Ca' Vendramin Calergi przy słynnym Canal Grande. Polecamy: Ślub z własną przysięgą – czy małżonkowie mogą sami ułożyć jej tekst?

Świeżo upieczeni małżonkowie zaraz po ceremonii wsiedli do taksówki wodnej i popłynęli do przepięknego weneckiego pałacu Pisani Moretta, w którym świętowali zmianę stanu cywilnego w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak mieli jedne z najpiękniejszych ślubów w polskim show-biznesie! Zobaczcie, gdzie się pobrali i westchnijcie w duchu. Czy można było to zrobić w bardziej romantyczny sposób? ;)

Zobacz też: Nergal skomentował ślub Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka! Pokazał też zdjęcia