Wersow chętnie dzieli się z fanami nowinkami z życia świeżo upieczonej mamy. Tym razem jednak gwiazda przygotowała dla swoich obserwatorów coś specjalnego, bo podzieliła się z nimi całą serią przepięknych zdjęć z córeczką. Nie zabrakło ujęć z porodówki, ale także kadrów z pierwszych chwil spędzonych już razem z pociechą w domu. Pod serią fotek z Mają, pojawił się również piękny wpis.

Pod koniec czerwca, Wersow i Friz zostali rodzicami. Na świat przyszła ich pierwsza pociecha - córeczka Maja. Dziewczynka od pierwszych chwil skradła serca internautów, którzy teraz z niecierpliwością wyczekują kolejnych zdjęć i nagrań z udziałem małej Mai. Ostatnio Friz podzielił się uroczymi zdjęciami z córką, a tym razem to Wersow pokazała na swoim Instagramie mnóstwo nowych fotek ze swoją pociechą.

Wersow pod nowymi fotkami z Majeczką napisała, jak czuje się w roli mamy.

- PHOTO DUMP z ostatnich dwóch tygodni ????✨???? [no filter] Od dwóch tygodni jestem mamą Mai, niesamowite jak ten czas leci! Jestem przeszczęśliwa, na razie nie narzekam na nieprzespane noce, a skupiam się na tym co najpiękniejsze - miłości i bliskości z tą małą istotą.❤️ - napisała Wersow.

Pod nowym postem Wersow oczywiście szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Internauci zasypali Youtuberkę i jej pociechę masą komplementów.

- Coś wspaniałego ????????????????

- Wyglądasz przepiękne!

- Pięknie wyglądacie, Maja cały Tata ????

- No nie mogę się napatrzeć!????????Nie dość, ze w ciąży wyglądałaś 10/10 to teraz jeszcze mocniej Promieniejesz ????Cudownego czasu dla Was! Buziaki! ❤️

- Maleńka jest absolutnie przepiękna, mamusia również, pozdrawiam Dziewczyny ❤️❤️ - piszą zachwyceni fani.