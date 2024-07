Ślub Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka kosztował ponad milion złotych - podaje "Fakt". Tabloid oszacował szczegółowe koszty uroczystości ślubnej oraz wesela pary w romantycznej Wenecji. Biznesman i dziennikarka nie żałowali pieniędzy, by tego dnia wszystko wypadło jak najlepiej. I udało się! Ślub tej pary z pewnością był jednym z najbardziej spektakularnych w polskim show-biznesie. Jak już wcześniej pisaliśmy, Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak pobrali się w monumentalnym weneckim pałacu Ca' Vendramin Calergi przy słynnym Canal Grande. Przyjęcie weselne odbywało się w przepięknym weneckim pałacu Pisani Moretta. Gości do Wenecji zabrał specjalny samolot. A suknia panny młodej przyprawia o zawrót głowy! Ile to wszystko kosztowało?

Koszty ślubu Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka

Łącznie koszty ślubu i wesele tej pary "Fakt" oszacował na kwotę 1 182 500 zł! Co się na nią złożyło? Największym kosztem był luksusowy hotel San Clemente Palace Kempiński dla pary młodej i gości weselnych. Wśród zaproszonych znaleźli się między innymi Zosia Ślotała, Nergal, Alicja Resich-Modlińska, dziennikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska czy Mateusz Banasiuk. Za nocleg dla wszystkich zaproszonych para młoda zapłaciła aż 600 tysięcy złotych. O połowę mniej kosztowało przyjęcie weselne - 300 tysięcy złotych. Samolot, którym goście Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka przylecieli do Wenecji, to koszt rzędu 150 tysięcy złotych. Około 100 tysięcy złotych kosztowały taksówki wodne, którymi para młoda i ich goście przemieszczali się po weneckich kanałach. Opłata za organizację ślubu to dodatkowe 2,5 tysiąca złotych.

Ile kosztowała suknia ślubna Agnieszki Szulim?

Do kwoty należy doliczyć jeszcze koszty strojów pary młodej. Przepiękna, tradycyjna suknia ślubna Agnieszki Szulim marki Bizuu kosztowała 8 tysięcy złotych. Dziennikarka dobrała do niej buty marki Miu-Miu za 2,5 tysiąca złotych oraz kolczyki Lanvin za 2 tysiące złotych. Garnitur ślubny Piotra Woźniaka-Staraka to koszt 10 tysięcy złotych. Oboje wyglądali przepięknie! A wspomnienia na całe życie są bezcenne! Jeszcze raz gratulujemy i życzymy szczęścia na nowej drodze życia!

Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak wydali na ślub w Wenecji milion złotych!

To była bardzo romantyczna uroczystość! Na przyjęcie Agnieszka Szulim założyła drugą suknię - w kolorze ognistej czerwieni.

Zakochani pobrali się w przepięknym weneckim pałacu Ca' Vendramin Calergi przy słynnym Canal Grande.

Przyjęcie wesele odbywało się w pałacu Pisani Moretta. To był ślub jak z bajki!

