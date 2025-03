Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie Agnieszka Kaczorowska jest w centrum uwagi wielu. Swój ból po rozstaniu z mężem postanowiła przekłuć w coś co sprawia jej radość, czyli taniec. Nie bez powodu pojawiła się w programie "Taniec z Gwiazdami". Nasz informator zdradził nam, na co liczy Agnieszka po udziale w show.

Agnieszka Kaczorowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tancerek w historii "Tańca z gwiazdami". Po kilku latach przerwy od udziału w show, zdecydowała się na wielki powrót w 16. edycji programu. W wielu wywiadach tancerka wyznawała, że jej życie ostatnio nie było łatwe i taniec stał się dla niej ważną odskocznią. My jednak dowiedzieliśmy się, że jej udział ma przynieść ocieplenie jej wizerunku, który w ostatnim czasie jest nadszarpnięty.

Agnieszka liczy na to, ze Filip Gurłacz odczaruje jej wizerunek medialny. Cieszy się, że trafiła właśnie na niego, bo widzowie go pokochali. Jej powrót do TzG nie jest przypadkowy, Agnieszce bardzo zależy na zyskaniu nowych fanów

- zdradziła nam osoba z produkcji.