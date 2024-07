Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" relacjonuje rodzinny czas. Nie ukrywa, że właśnie na ten moment czekała już od długiego czasu. Zdjęcia rozczulił fanów:

Co takiego aktualnie dzieje się u Janików?

W ostatnim czasie w rodzinie Janików nie brakuje emocji. Niedawno Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie kryła smutku, że jej córeczka właśnie zakończyła etap żłobka i musiała pożegnać się z pierwszymi koleżankami oraz opiekunkami, które naprawdę polubiła. Przed dziewczynką nowe edukacyjne wyzwanie, ponieważ już za kilka tygodni pójdzie do przedszkola. Zanim jednak to, cała rodzina Janików wybrała się na wyczekany urlop. Swój odpoczynek zaczęli od wycieczki do Karpacza, jednego z ulubionych miejsc Agnieszki na mapie Polski: