Rozstania nie zawsze są łatwe i często prowadzą do wieloletnich sporów. Szczególnie trudno jest zdecydować o rozwodzie i dojść do porozumienia, gdy w życiu pary obecne są dzieci. Choć w show-biznesie nie brakuje duetów, które po rozpadzie związku darły ze sobą koty, są również i takie, które stworzyły pociechom dwa pełne miłości domy.

Te gwiazdy żyją w patchworkowych rodzinach

Od lat opinia publiczna z zapałem obserwuje życie prywatne i zawodowe gwiazd, chociaż nie da się ukryć, że to pierwsze rodzi szczególne emocje. Celebrytki i celebryci od zawsze jednak dzielą się na dwa obozy - tych, którzy nie mają oporów przed dzieleniem się sprawami osobistymi na forum i tych, którzy pilnują ich jak tylko mogą. W obecnych czasach ta pierwsza grupa wydaje się przeważająca, szczególnie jeśli mowa o wystawianiu na świecznik swojego związku.

W dobie mediów społecznościowych coraz więcej gwiazd śmiało upublicznia ujęcia z partnerem, a w niektórych przypadkach dochodzi nawet do publicznego prania brudów. Za sprawą tego przeżyliśmy już całe mnóstwo rozstań w show-biznesie, a także mogliśmy obserwować, jak znani nam aktorzy czy wokalistki układają swoje życie na nowo. Spośród nich warto wymienić gwiazdy, którym udało się rozstać w porozumieniu, a nawet pozostać w przyjacielskich relacjach z uwagi na dzieci. Kto może więc pochwalić się takim sukcesem?

Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski i Anna Głogowska

Ich relacja nieprzerwanie budzi podziw w oczach opinii publicznej. Hanna Śleszyńska i Piotr Gąsowski tworzyli udaną parę przez ponad 14 lat, a owocem ich miłości jest dorosły już dziś syn Jakub. Następnie aktor związał się z poznaną na planie "Tańca z gwiazdami" Anną Głogowską, z którą doczekał się córki Julii. I tym razem relacja nie doczekała się happy endu, a przynajmniej nie na polu uczuciowym.

Chociaż oba związki nie przetrwały próby czasu, Gąsowski pozostaje w przyjacielskich stosunkach z byłymi partnerkami. Co ciekawe, dobre stosunki to nie wszystko, bo gwiazdor często udaje się na wspólne wakacje ze Śleszyńską i Głogowską, co tylko udowadnia, że cała trójka żyje ze sobą w zgodzie.

Gdy się wiele lat temu rozstawaliśmy, to był trudny temat. Teraz już wszyscy wiedzą, że się autentycznie przyjaźnimy. Myślę, że to wartość ponad wszystko. Spędziliśmy razem kawał życia razem, mamy mnóstwo wspólnych znajomych, nadal się wspieramy. Warto wykonać pracę, żeby zbudować taką relację - podsumowała Hanna Śleszyńska swego czasu w rozmowie z Plejadą.

Michał Wiśniewski i jego byłe żony

Życie miłosne Michała Wiśniewskiego przypomina scenariusz wieloodcinkowej telenoweli i nie przestaje budzić poruszenia wśród fanów. Lider "Ich Troje" ma za sobą cztery nieudane małżeństwa, a obecnie związany jest z piątą żoną. Co więcej, z trzema partnerkami doczekał się dzieci, których łącznie ma dziś już sześcioro! Córkę Fabienne i syna Xaviera ma ze związku z Mandaryną, dwie córki - Etiennette i Vivienne ze związku z Anną Świątczak i dwóch synów z obecną żoną Polą - Noela i Falco. Oprócz tego piąta małżonka Michała ma jeszcze dzieci z poprzedniego związku.

Mimo wielu przebytych rozstań i stylu życia, który być może nie wszystkim by się spodobał, wokaliście udaje się pozostać w bliskich relacjach ze wszystkimi ex partnerkami. Michał Wiśniewski bardzo angażuje się również w życie dzieci. Starsze z pociech muzyka są pozytywnie nastawione do przyrodniego rodzeństwa oraz byłych partnerek taty czy obecnej żony.

Wszyscy mamy z Polą dobre stosunki. W tym wszystkim chodzi o to, żeby tata był szczęśliwy. Nic więcej mnie nie interesuje. Chcę, żeby czuł się dobrze i żeby ktoś go dobrze traktował. Jeśli z Polą jest mu dobrze, to czemu nie? - stwierdziła w wywiadzie dla cozatydzien.tvn.pl córka Michała i Mandaryny, Fabienne.

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski

Naczelną polskiego show-biznesu już od dawien dawna jest znana i lubiana Klaudia Halejcio. W ostatnich latach aktorka bardzo otworzyła się na sprawy prywatne i chętniej dzieli się rodzinnymi ujęciami w mediach społecznościowych. Od kilku lat jest mamą małej Nel, która jest owocem związku z Oskarem Wojciechowskim. Jakiś czas temu Klaudia podzieliła się uroczą sesję zdjęciową, na której oprócz ich trójki pojawiła się jeszcze jedna dziewczynka - córka Oskara z poprzedniego związku.

Przy okazji jednej z rozmów z Pudelkiem aktorka wypowiedziała się nt. swojej patchworkowej rodziny, przyznając, że choć początki nie były łatwe i kosztowały ją wiele stresu, dziś wszyscy żyją w szczęściu i wzajemnej miłości.

Ja jak zaczynałam związek z moim Oskarem, to byłam przestraszona. Posiadanie dziecka i lekcja, kiedy go nie masz, jest bardzo trudna. I ta odpowiedzialność, czy na pewno nie popełnię błędu i nie skrzywdzę tego małego człowieczka, który nie jest niczemu winien, jest bardzo duża - przyznała.

Małgorzata Rozenek, Jacek Rozenek i Radosław Majdan

Idealnym przykładem zgranej patchworkowej rodziny są również Małgorzata Rozenek, Jacek Rozenek i Radek Majdan. Pierwsze małżeństwo celebrytki trwało od 2003 do 2013 roku, a jego owocem jest dwóch synów - Stanisław i Tadeusz. Chociaż relacja Małgorzaty i Jacka nie przetrwała, nauczyli się żyć w przyjaźni. Nie zachwiało jej nawet kolejne małżeństwo gwiazdy z Radosławem Majdanem. Para doczekała się syna Henia, który jest ich oczkiem w głowie. Mimo to dzięki mediom społecznościowym możemy przekonać się, że synowie celebrytki świetnie dogadują się z mężem mamy, a sam Radosław również żyje w pozytywnych relacjach z Jackiem Rozenkiem. Co więcej, gdy kilka lat temu ten wylądował w szpitalu, mógł liczyć na wsparcie byłej żony i jej ukochanego.

Kayah, Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens

Kayah i holenderski producent Rinke Rooyens żyli w związku małżeńskim od 1998 do 2002 roku. Doczekali się syna Rocha i choć wydawali się szczęśliwi, ich związek nie przetrwał. Rozwód sfinalizowali w 2010 roku po dość długiej separacji. W 2018 roku wyszło na jaw, że Rinke związał się z założycielką marki La Mania, Joanną Przetakiewicz, a pod koniec 2020 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Od tamtej pory Rinke i Joanna tworzą nie tylko zgrane małżeństwo, ale i szczęśliwą rodzinę patchworkową. Bizneswoman żyje w przyjacielskich stosunkach z ex żoną ukochanego, a także z ich synem. Co więcej, potomek Kayah ma dobre relacje z trzema synami Przetakiewicz z poprzedniego związku.

Borys Szyc i Justyna Nagłowska-Szyc

Uwielbiany aktor Borys Szyc jest szczęśliwym mężem Justyny Nagłowskiej-Szyc od 2019 roku. Para doczekała się syna Henia, natomiast nie jest to jedyna pociecha w życiu gwiazdora. Z poprzedniego związku ma jeszcze córkę Sonię, a i jego żona również ma dwie córeczki z wcześniejszej relacji. Borys Szyc świetnie odnajduje się w opiece nie tylko nad swoimi latoroślami, ale i żony. Justyna Nagłowska-Szyc zdradziła swego czasu podczas rozmowy z "Vivą!":

Mąż ma cudowne relacje z moimi córkami. Kiedy wraca do domu po 12 godzinach pracy, one lecą po schodach i wieszają się na nim. Spędzają z nim dużo czasu. Borys jest ich tatą z wyboru serca. Zaufały mu. A Henio nas wszystkich połączył swoją miłością

