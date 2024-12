Życie prywatne Michała Wiśniewskiego i jego piątej żony budzi ogromne zaciekawienie. Niestety, w ostatnim czasie małżonkowie muszą borykać się z poważnymi problemami, które bezpośrednio dotknęły mamę gwiazdora. Niestety teraz to Pola Wiśniewska zwróciła się do fanów z kolejnymi przykrymi wieściami.

Michał i Pola Wiśniewscy są małżeństwem już od kilku lat, a owocem ich wyjątkowej miłości są dwaj synowie. Z początku nowy związek lidera Ich Troje budził szereg skrajnych emocji, głównie z uwagi na fakt, że niewiele wcześniej rozstał się z czwartą żoną. Para nie od razu też ujawniła swoją relację, a gdy już to zrobili, sporym zaskoczeniem dla wszystkich był fakt, że Pola nie jest związana z show-biznesem, a nawet miała ponoć nie wiedzieć do końca, kim jest Michał Wiśniewski.

Obecnie zakochani cieszą się aprobatą ze strony internautów, a sama ukochana muzyka pozostaje bardzo aktywna na Instagramie, gdzie ochoczo pokazuje urywki z życia prywatnego. Na ujęciach często królują ich najmłodsi synowie - Falco i Noel. Tym razem jednak Pola opublikowała na InstaStory białą planszę z krótkim i dość niepokojącym wpisem, informując o chorobie.

Kobieta nie zamieściła więcej szczegółów, dlatego nie ma też pewności, kogo dokładnie dotknęła choroba. Niemniej jednak całej rodzinie Wiśniewskich życzymy dużo zdrowia! W tym miejscu warto przypomnieć, że ostatnio Michał Wiśniewski przekazał nowe informacje w sprawie stanu zdrowia mamy, która zmaga się z chorobą nowotworową. Dowiedzieliśmy się wówczas, że pani Grażyna Wiśniewska jest w trakcie trzeciej już chemioterapii.

Nie tylko o chorobie mamy Michała Wiśniewskiego jest w mediach głośno. Od tygodni cała Polska śledzi losy Tomasza Jakubiaka, który zmaga się z niezwykle rzadkim i trudnym do wyleczenia nowotworem. On sam długo wstydził się mówić o swoich problemach, ale w końcu do wszystkiego się przyznał i zwrócił się do internautów z prośbą o pomoc finansową. 1 grudnia również odbyła się uroczysta kolacja charytatywna, z której pozyskane fundusze zostaną przekazane na jego leczenie.

Nigdy w życiu nie wyobrażałem sobie, że to ja będę osobą, która będzie potrzebowała pomocy i dla mnie taka kolacja będzie organizowana. Gdy dwa miesiące temu zadzwonili do mnie przyjaciele i kucharze i powiedzieli, że chcą dla mnie taką kolację zorganizować, na początku było to bardzo trudne do przeskoczenia. Bo przecież zawsze to ja je organizowałem. Ale faktycznie potrzebuję tej pomocy

- wyznał.