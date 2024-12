Rok 2024 powoli dobiega końca, a to skłania nas do podsumowań tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie. Nie brakowało zarówno pięknych, jak i trudnych chwil, które momentami nawet się przeplatały. W tym roku również panował w show-biznesie istny baby boom, co budziło ogromny zachwyt wśród opinii publicznej. Które gwiazdy od stycznia zostały mamami po raz pierwszy, a które powitały na świecie kolejną pociechę? Lista jest naprawdę długa!

Te gwiazdy zostały mamami w 2024 roku

Wielkimi krokami zbliża się koniec 2024 roku, który był naprawdę wyjątkowy dla wielu gwiazd. To właśnie w tym czasie całkiem sporo sław dołączyło do grona szczęśliwych mam lub ich rodziny się powiększyły. Mogłoby się nawet wydawać, że w ciągu przemijającego już roku panował prawdziwy baby boom w polskim show-biznesie. Tylko spójrzcie, które gwiazdy w 2024 roku ogłaszały radosne nowiny!

Paulina Rzeźniczak urodziła córeczkę

W tym roku wiele wydarzyło się w życiu Pauliny i Jakuba Rzeźniczaków, bo m.in. przenieśli się znad morza do Warszawy. Najważniejszym jednak momentem były narodziny ich pierwszej córeczki - Antosi, która przyszła na świat 10 lutego. Dziewczynka z miejsca skradła ich serca, a fani często mogą oglądać jej urocze fotki na Instagramie. Małżonkowie chętnie dzielą się kolejnymi etapami w rozwoju dziewczynki, a ostatnio Paulina Rzeźniczak napisała dumnie:

Jesteśmy tacy dumni z Ciebie Córeczko obserwując każdego dnia jak pięknie się rozwijasz. Dzisiaj było stanie na nóżkach, bam i na końcu brawa dla samej siebie - wspaniałe

Instagram/paulina_rzezniczak

Zofia Zborowska po raz drugi została mamą. Urodziła córeczkę

W maju drugiej pociechy doczekała się wraz z mężem Zofia Zborowska. Aktorka marzyła o kolejnym dziecku i dokładnie 15 maja piękny sen stał się rzeczywistością. Mała Jaśminka wywróciła ich życie do góry nogami. Dzieląc się radosną nowiną aktorka zdradziła przy okazji, czy planuje jeszcze powiększać rodzinę.

Generalnie 10/10 dzięki (szpitalowi - przyp. red.)... gdyby nie to, że zamykamy już produkcję, to na bank kolejne bobo byłoby u Was

Warto wspomnieć, że Zofia Zborowska i jej mąż Andrzej Wrona po raz pierwszy zostali rodzicami w 2021 roku, a wtedy na świecie pojawia się ich pierwsza córeczka, Nadzieja.

Instagram/zborowskazofia

Sandra Kubicka urodziła syna

Największym życiowym marzeniem Sandry Kubickiej było zostanie mamą. Problemy zdrowotne długo jej to utrudniały, ale wreszcie się udało. Niestety, swoje marzenie spełniła w cieniu osobistego dramatu, ponieważ syn Leoś przyszedł na świat 16 maja... o kilka tygodni za wcześnie. Jak wyznała modelka, nagły krwotok wymusił pilne cesarskie cięcie. Kolejne tygodnie spędziła na obserwowaniu walki lekarzy o zdrowie ukochanego synka, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze i chłopiec dziś jest silnym maluchem.

Leoś urodził się w 33 tyg + 6 dniu ciąży. Nasze pierwsze wspólne chwile nie były takie jak sobie wymarzyliśmy ale mamy całe życie przed sobą aby to nadrobić - przekazała Sandra.

Instagram/sandrakubicka

Marina Łuczenko urodziła córeczkę

W 2024 roku także rodzina Szczęsnych się powiększyła. 3 lipca Marina i Wojtek powitali na świecie drugi owoc swojej miłości - córeczkę Noelię. Dziewczynka skradła serca nie tylko swoich rodziców i starszego braciszka, ale również internautów. Co ciekawe, na Instagramie Marina zdradziła, że drugie dziecko było planowane według metody chińskiego kalendarza płci, który ponoć pozwala przewidzieć płeć dziecka na podstawie miesiąca poczęcia i wieku matki.

Noelka była zaplanowana według chińskiego kalendarza. Marzyliśmy o dziewczynce i udało się - wyznała Marina na Instagramie.

Instagram/marina_official

Marcelina Zawadzka po raz pierwszy została mamą

Znana prezenterka i celebrytka, Marcelina Zawadzka, 9 października po raz pierwszy została mamą, witając na świecie synka Leonidasa. Modelka chętnie relacjonowała czas ciąży w sieci, a o przygotowaniach do porodu opowiadała nawet na łamach Polsatu. Gdy więc maleństwo dołączyło do rodziny, nie zwlekała z informacją i błyskawicznie przekazała:

Synku, nawet nie wiesz jak się cieszymy, że już jesteś z nami

Dumna mama nie ukrywa swojego szczęścia jednak publikując kadry z synkiem stara się nie pokazywać jego twarzy.

Instagram/marcelina_zawadzka

Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" urodziła synka

16 maja pierwszej pociechy doczekała się także Ania Derbiszewska wraz z narzeczonym Jakubem Manikowskim, których fani kojarzą z 10. edycji "Rolnik szuka żony". Mały Dariuszek dołączył do grona prawie 600. dzieci narodzonych dzięki programowi na całym świecie. Zaledwie tydzień po porodzie Ania przyznała przed fanami:

Trochę tęsknię za tym brzuszkiem i tymi kopniakami, nasza ciąża to był fantastyczny czas, jedyny w swoim rodzaju. Teraz przed nami kolejne piękne rozdziały, każdego dnia nasza trójka uczy się siebie nawzajem, każdy dzień przynosi nowe doświadczenia i emocje

Dziś synek pary, która poznała się w hicie Telewizyjnej Jedynki ma już ponad pół roku. Ostatnio Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" ochrzcili synka.

Instagram/aniaderbiszewska

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" urodziła córeczkę

21 lutego Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z programu "Rolnik szuka żony" powitali na świecie drugi owoc swojej miłości - córeczkę Grację. Radosną nowinę przekazał w mediach społecznościowych dumny tata. Paweł Bodzianny napisał wówczas:

Dzisiaj powtórzył się najpiękniejszy moment w moim życiu i Gracja jest już z nami. Poród przebiegł ekspresowo i bez komplikacji - to chyba nagroda za ten czas oczekiwania

Marta i Paweł razem wychowują trójkę dzieci- ich synka Adasia, córeczkę Grację oraz Stefanię- córkę Marty z poprzedniego związku.

Instagram/marta_paszkin

Małgorzata Tomaszewska urodziła córkę

Gdy Małgorzata Tomaszewska była jeszcze w ciąży, została zwolniona z "Pytania na śniadanie", co odbiło się szerokim echem. Ona jednak nie komentowała sprawy, skupiając się na przygotowaniach do porodu. Tak więc 20 lutego na świat przyszła dziewczynka, która otrzymała imię Laura. Dla prezenterki jest to już druga pociecha- była gwiazda TVP ma już synka Enzo, który w tym roku świętował 7. urodziny.

Po narodzinach drugiej pociechy Małgorzata Tomaszewska opublikowała w sieci wzruszający wpis:

Mam na imię Laura i jestem już z Wami. Moi rodzice i braciszek kochają mnie tak mocno, że szybciutko będę podbijała ten świat

Instagram/malgorzata__tomaszewska

Choć lista gwiazd, które zostały mamami w tym roku jest naprawdę długa, to nadal nie koniec. Wszystkim jednak raz jeszcze gratulujemy!