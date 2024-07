Michał Wiśniewski od czterech lat jest w szczęśliwym małżeństwie z Polą Wiśniewską. Jego życie uczuciowe od lat jednak było i jest roztrząsane w mediach. Wypominano mu liczne małżeństwa, a sama Pola nie raz złośliwie była określana "piątą żoną". Teraz w jednym z wywiadów Michał Wiśniewski został zapytany o to, czy wierzy, że to właśnie u boku Poli będzie trwał do końca swojego życia:

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska poznali się pięć lat temu na aplikacji randkowej. Początkowo swój związek utrzymywali w tajemnicy. Dziś są już cztery lata po ślubie i doczekali się dwóch synów: Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé. Mają także po czworo dzieci z poprzednich związków, jednak dziś tworzą zgodną patchworkową rodzinę.

W ostatnim wywiadzie dla Vivy!, Michał Wiśniewski w rozmowie z Rafałem Kowalskim, z wielką pokorą podszedł do słowa "kocham".