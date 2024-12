Michał Wiśniewski ma za sobą cztery nieudane małżeństwa, jednak z byłymi żonami stara się żyć w zgodzie. Lider Ich Troje zdaje się być idealnym przykładem patchworkowej rodziny, co budzi ogromny podziw w oczach wielu. Teraz w wywiadzie dla Party okazję pochylić się nad tym tematem miała jedna z jego ex ukochanych - Mandaryna. Co ona ma do powiedzenia w kwestii relacji z muzykiem?

Mandaryna szczerze o relacji z Michałem Wiśniewskim

Mandaryna była drugą żoną Michała Wiśniewskiego. Pobrali się w 2002 roku i choć doczekali się dwójki dzieci, ich związek nie przetrwał próby czasu i finalnie rozpadł się w 2006 roku. Później lider Ich Troje wziął ślub jeszcze trzy razy i obecnie jest związany z piątą już żoną, z którą ma dwóch synów. Mimo tak ogromnych rewolucji w życiu, wokalista pozostaje aktywny w życiu pozostałych pociech, a także stara się pozostać w przyjacielskich stosunkach z ex partnerkami. Czy tak rzeczywiście jest?

W rozmowie z naszą reporterką Mandaryna miała okazję pochylić się nad tym tematem. Fani niejednokrotnie mogli przekonać się, że ona i Michał darzą się wielkim szacunkiem, ale czy ich relacje naprawdę są tak pozytywne? Okazało się, że wokalistka wyznaje w życiu zasadę, by nie wchodzić w konflikty z innymi, niezależnie od tego, kim ta osoba dla niej jest, dlatego nie inaczej jest w przypadku Wiśniewskiego.

Chyba nie mam osoby, której bym jakoś tak szczerze nie lubiła. Uważam, że to jest dużo przyjemniejsze, jeśli - czy to jest po związku, czy nie - po prostu można się z kimś przyjaźnić, kumplować... móc mu podać rękę

Mandaryna zdradziła także, jaka byłaby jej reakcja, gdyby odkryła, że ktoś ma do niej negatywny stosunek. Obejrzyj wideo, żeby przekonać się, co zdradziła!

