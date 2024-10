Nie da się ukryć, że Stany Zjednoczone to niewątpliwy lider wśród krajów, które obchodzą Halloween. Tam dekoracje przed domami pojawiają się już na kilka tygodni przed i niekiedy potrafią przypominać scenerię najgorszego horroru. Święto poprzedzające 1 listopada coraz chętniej obchodzone jest również w innych częściach świata, a w tym w Polsce. To świetny czas dla gwiazd, które zyskują kolejną okazję do zasypywania odbiorców relacjami z halloweenowych imprez, a przede wszystkim do pochwalenia się swoimi przebraniami. Jak wypadają na tle śmietanki show-biznesowej z USA?

Oto najlepsze przebrania gwiazd na Halloween

Jeszcze kilka lat temu Halloween było raczej mało znanym, a nawet omijanym świętem w Polsce. Chociaż wciąż budzi szereg kontrowersji, nasi rodacy coraz śmielej wystawiają dynie przed dom, a centra handlowe przystrajane są pajęczynami i sztucznymi kościotrupami. Szczególnie w większych miastach możemy się również spotkać z przebranymi dziećmi, które 31 października wędrują od domu do domu, wykrzykując: "Cukierek albo psikus!'.

Halloween zyskuje na popularności także w oczach gwiazd, które co roku chwalą się swoimi kostiumami. Oczywiście nadal nie brakuje przeciwników tego święta, co pokazał ostatnio chociażby Piotr Mróz, wymachujący do kamery różańcem. Mimo to największe polskie sławy dołączają do zabawy, jak chociażby: Małgorzata Rozenek z mężem Radosławem czy Lewandowscy. Przypomnijmy kilka przebrań twarzy show-biznesu i sprawdźmy, jak wypadają na tle kolegów i koleżanek ze Stanów Zjednoczonych, gdzie Halloween króluje.

Marcin Hakiel z partnerką jako Barbie i Ken

W ubiegłym roku na imprezę halloweenową wybrali się Marcin Hakiel i Dominika! Wówczas ich związek był jeszcze dość świeży i dopiero co wkraczali wspólnie na salony. Postawili więc na pasujące do siebie stroje. Wybrali kostium Barbie i Kena, które w tamtym czasie były niezwykle modne z uwagi na nowy film "Barbie". Neonowe ubranie idealnie wpasowało się w kostiumy z jednej ze scen produkcji.

Instagram@marcinhakiel

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w przebraniu Czarownicy i Jokera

Niemal każdego roku Małgorzata Rozenek relacjonuje na Instagramie bogate zdobienie domu na Halloween, a następnie chwali się szalonymi przebraniami. Wdzieliśmy już m.in., jak całą rodziną przebrali się za rodzinkę Adamsów, a w 2019 roku postawiła z Radosławem Majdanem na nieco odmienne stylówki. Ona zamieniła się w Czarownicę, z kolei jej ukochany w Jokera. Oboje jednak świetnie odwzorowali swoje postacie!

Instagram@ m_rozenek

Ania i Robert Lewandowscy jako Joker i Harley Quinn

Ania Lewandowska i Robert Lewandowski nie zawsze mają czas na świętowanie Halloween. Udało im się to jednak m.in. w 2019 roku i bez dwóch zdań zachwycili swoimi kostiumami. Przebrali się za Jokera oraz jego ukochaną - Harley Quinn. Para skupiła się nie tylko na samych stylizacjach, ale i odpowiednim makijażu, który nadał całości pazura.

Instagram@annalewandowska

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki jako para wampirów

W 2023 roku przebraniami rodem z planu filmowego mogli pochwalić się Julia Wieniawa oraz Nikodem Rozbicki. Choć dziś nie są już parą, w tamtym czasie tworzyli zgrany duet, dlatego postawili na pasujące do siebie stylówki, zamieniające ich w... parę wampirów! Suknia, kły i krew idealnie wpasowały się w klimat!

Instagram@juliawieniawa

Cardi B jako Marge Simpson

Wymieniając najlepsze halloweenowe stylówki gwiazd szkoda nie wspomnieć o tych zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych celebryci i celebrytki szaleją na punkcie tego święta i już na kilka tygodni wstecz rozmyślają o przebraniu. W 2022 roku Cardi B zachwyciła wszystkich swoim kostiumem a'la Marge Simpson z kultowego serialu animowanego o rodzinie Simpsonów. Raperka nie tylko zadbała o strój czy gigantyczną, niebieską perukę, ale i pomalowała całe swoje ciało na żółto, by jeszcze bardziej przypominać swoją postać!

Instagram@iamcardib

Heidi Klum jako staruszka i... robak

Wśród amerykańskiej śmietanki towarzyskiej, jeśli mówić o przebraniach halloweenowych, Heidi Klum bez dwóch zdań nie ma sobie równych. Co roku celebrytka coraz bardziej szokuje swoimi kostiumami, a do tej pory mogliśmy zobaczyć ją już m.in. jako: człowieka bez skóry (wjechała na imprezę na szpitalnym łóżku), małpę, Kleopatrę, Jessicę Rabbit, wilkołaka, starszą panią czy robaka!

W 2013 roku na imprezę halloweenową Heidi Klum postanowiła upodobnić się do staruszki, nie tylko zakładając odpowiednie ubranie, ale i poddając się pełnej charakteryzacji. W 2022 z kolei wparowała na przyjęcie w kostiumie robaka! Cały strój był ogromny i w pełni odwzorowywał małe stworzenie, żyjące w ziemi.

BABIRAD/BEN PAKALSKI/SIPA/EAST NEWS

Rex Features/East News

Hailey Bieber jako Britney Spears

W 2021 roku żona Justina Biebera, Hailey Bieber, postanowiła na Halloween odwzorować najbardziej ikoniczne stylówki Britney Spears. Pokazała się m.in. w słynnym lateksowym, czerwonym kombinezonie czy przebraniu uczennicy.

Maffashion w przebraniu braci Kaczyńskich

W 2023 roku Maffashion mocno zaskoczyła wszystkich swoim przebraniem halloweenowym, inspirując się filmem "O dwóch takich, co ukradli księżyc", w którym zagrali bracia Kaczyńscy. Influencerka nie zapomniała nawet o ogromnym księżycu, który ze sobą nosiła.

Który kostium najbardziej skradł Wasze serca?

