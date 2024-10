Obecna żona Michała Wiśniewskiego jest dość aktywna w mediach społecznościowych i chętnie zamieszcza tam urywki ze swojego życia, na których często królują dwaj synowie jej i wokalisty. Teraz jednak zamieściła na instagramowym profilu niepokojącą wiadomość o... operacji! Jak się czuje?

Żona Michała Wiśniewskiego przeszła operację

O życiu prywatnym Michała Wiśniewskiego kolorowa prasa rozpisuje się nieprzerwanie od lat. Szczególnie dużo mówi się o jego małżeństwach, których ma za sobą nieudanych już cztery. Obecnie natomiast jest związany z piątą żoną, Polą Wiśniewską, która nie jest związana z show-biznesem. Muzyk nawet przez pewien czas ukrywał tę relację przed światem, ale gdy nie był w stanie dłużej tego robić, zaczął chętnie chwalić się nową miłością.

Co ważne, para doczekała się dwójki pociech i wygląda na to, że lider Ich Troje w końcu odnalazł szczęście w miłości. Ponadto, sporo kadrów z ich prywatnego życia możemy znaleźć już nie tylko na profilu Michała, ale i na Instagramie jego żony, która jest dość aktywna w mediach społecznościowych. Teraz urządziła popularne Q&A i odpowiedziała na najbardziej nurtujące fanów pytania. Jedno z nich dotyczyło jej samopoczucia. Zatroskana fanka postanowiła upewnić się, że u Poli wszystko w porządku i w natłoku codziennych sprawa ma czas dla siebie. Odpowiedź jednak mogła ją zaskoczyć, bowiem jak wyznała ukochana muzyka, aktualnie jest po operacji!

Obecnie jestem po operacji, dochodzę do siebie. Szału nie ma, ale dramatu też nie. Daję sobie czas na regenerację i powrót do zdrowia

Pola nie zdradziła jednak póki co nic więcej, zatem nie wiadomo, co dokładnie dzieje się z jej zdrowiem. Warto z kolei wspomnieć, że kobieta stara się nie kreować w sieci swojego życia na nazbyt sielankowe, dlatego otwarcie mówi chociażby o swoich chorobach, a dokładniej problemach związanych z chronicznym stresem, który doprowadził do zaburzeń odżywiania, hormonalnych oraz snu, poważnej arytmii serca czy trądziku różowatego.

Dziś mogę powiedzieć, że ta historia zakończyła się szczęśliwie, ale wtedy nie było łatwo. Nie mogłam jeść, więc w 1,5 tygodnia schudłam 6kg, nie mogłam spać, bo myśli nie dawały spokoju, ciągle byłam zdenerwowana, nie miałam na nic siły - opowiedziała jakiś czas temu na Instagramie.

Wszystko zmieniło się po tym, jak natrafiła na książkę o przyciąganiu pozytywnej energii do życia. Wprowadzenie kilku zmian w codziennym życiu pomogło jej wyjść na prostą. Mamy nadzieję, że i tym razem Pola Wiśniewska szybko wróci na właściwe tory, a z jej zdrowiem nie dzieje się nic poważnego.

Życzymy dużo zdrowia.

