Michał Wiśniewski był jedną z czołowych gwiazd, które wystąpiły podczas "Sylwestra z Dwójką". Muzyk jak zawsze dał na scenie czadu, zagrzewając publikę do wspólnej zabawy. W międzyczasie miał okazję, by powiedzieć kilka słów do mikrofonu, jednak nikt chyba nie przypuszczał, że wspomni o... kolejnym dziecku!

Reklama

Michał Wiśniewski podczas Sylwestra TVP nagle wspomniał o kolejnym dziecku

Chociaż 31 grudnia dobiegł już końca, echa "Sylwestra z Dwójką" i "Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu" nadal nie milkną. Oba wydarzenia zgromadziły najpopularniejsze gwiazdy, wraz z którymi rzesza widzów powitała Nowy Rok. Nie wszystko jednak przeszło pomyślnie, bo m.in. występ Julii Żugaj dla Polsatu podzielił odbiorców, a koncert stacji rozpoczął się od wielkiej wpadki z Dodą w roli głównej. Gdyby tego było mało, na Sylwestrze TV Republika doszło do prawdziwych chwil grozy, które wymagały interwencji medyków.

Nie brakowało oczywiście również zachwytów - w Polsacie to Roxie Węgiel zgarnęła morze pochwał, prezentując przy okazji premierowo swój najnowszy numer "AH AH AH", a na Sylwestrze TVP widzów zachwycił Bryan Adams! W tej samej stacji oglądać mogliśmy także występ m.in. Wersow, Andrzeja Piasecznego, Michała Szpaka czy Michała Wiśniewskiego. Lider Ich Troje jak zawsze rozgrzał publikę do czerwoności, choć w pewnym momencie uwagę widzów zwróciły jego słowa o... kolejnym dziecku.

AKPA

Zaczęło się od wypowiedzi współprowadzącego, Jana Dąbrowskiego, który zauważył prosto ze sceny, że jeden z dziennikarzy obecnych na imprezie nosi takie samo nazwisko, jak czerwonowłosy gwiazdor. Sam Michał Wiśniewski nie pozostał obojętny na tę informację i błyskawicznie skwitował ją z humorem:

Nie wiadomo, czy nie jest moim dzieckiem

Jeszcze szybciej jednak, by uniknąć niepożądanych plotek, sprostował swoją wypowiedź, podkreślając, że jest ojcem wyłącznie szóstki dzieci!

Życie prywatne Michała Wiśniewskiego

W tym miejscu warto przypomnieć, że życie osobiste muzyka od lat budzi ogromne zaciekawienie. Ma on bowiem za sobą cztery nieudane małżeństwa i obecnie jest związany z piątą żoną - Polą. W poprzednich związkach Michał Wiśniewski doczekał się łącznie czwórki dzieci, a z obecną partnerką ma jeszcze dwóch synów. Ostatecznie więc jest ojcem szóstki pociech: Xaviera, Fabienne, Etiennette, Vivienne, Noela i Falco.

Mimo rozstań z poprzednimi partnerkami, lider Ich Troje zawsze starał się być aktywnym tatą w życiu dzieci, brawurowo udowadniając, że życie w rodzinie patchworkowej nie musi być trudne. Z jedną ze swoich córek również coraz częściej występuje na scenie, co budzi ogromny podziw wśród jego fanów. Choć fani z dużą dozą dystansu podchodzili z początku do jego piątego małżeństwa, wygląda na to, że muzyk wreszcie odnalazł szczęście w miłości.

Ciekawe, jak na słowa Michała o kolejnym dziecku zareagowała jego żona.

Reklama

Zobacz także: Wpadka Smolastego na Sylwestrowej Mocy Przebojów. Fani: "Doda petarda, a Smolasty... no cóż"