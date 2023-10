Żona Michała Wiśniewskiego nagrała, co on robi wieczorami. Niemożliwe, co słychać w tle

Pola Wiśniewska nagrała, co jej mąż robi wieczorami. W tle słychać coś naprawdę zaskakującego, filmik trafił do sieci.

Żona Michała Wiśniewskiego coraz chętniej pokazuje kadry z ich domu i zdradza, jak wygląda jak zwyczajne, rodzinne życie. Tym razem chwyciła za telefon i nagrała lidera "Ich Troje" w akcji. To jednak nie on zwraca największą uwagę, a to, co słychać w tle.

Pola Wiśniewska nagrała, co Michał robi wieczorami

Ostatni czas nie był dla muzyka łaskawy z uwagi na smutną rocznicę śmierci. Michał Wiśniewski uczcił pamięć bliskiej osoby, wspominając wieloletniego przyjaciela. Natłok pracy i opieka nad dziećmi z pewnością ułatwiły mu przejście przez tak bolesną datę.

Sam Michał Wiśniewski pokazywał na Instagramie drobne urywki z wypełniania zawodowych obowiązków, natomiast na profilu jego żony znajdziemy głównie rodzinne wstawki. Tym razem Pola wrzuciła nagranie, po którym aż wbiło nas w fotel.

Ukochana artysty nagrała go bowiem, jak śpiewa piosenkę "Pokaż swoją twarz". Wydaje się, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale naszą uwagę zwróciło to, co było słychać w tle. Nie był to bowiem oryginalny podkład muzyczny, lecz muzyka akustyczna. Co więcej, nagrywająca wszystko Pola również zaczęła śpiewać z ukochanym!

Wystarczyło kilka słów, żebyśmy mogli przekonać się, że ma naprawdę piękny, iście anielski głos. Do tej pory Pola nie chwaliła się swoim talentem, dlatego jest to tym bardziej zaskakujące. Być może pewnego dnia Michał zaprosi żonę do wspólnego utworu.

