Pola Wiśniewska ogłasza wielkie zmiany. Już nie może się doczekać i odlicza dni:

Internauci nie kryją emocji i już teraz gratulują. O co chodzi?

Pola Wiśniewska postanowiła założyć podcast, który będzie prowadziła wraz ze swoją przyjaciółką Anną Kolasińską. Kobiety mocno się przygotowują do swojego debiutu. Przed startem swojego formatu zadbały o każdy najdrobniejszy szczegół: od nowego studia, po sesję zdjęciową na okładkę. Tematyką podcastu mają być przesyłane przed słuchaczki historie.

Żona Michała Wiśniewskiego nie ukrywa podekscytowania i odlicza już do startu pierwszego odcinka, który będzie miał premierę już 2 września: