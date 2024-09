Michał Wiśniewski jest jednym z najpopularniejszych polskich artystów, a swoją ogromną popularność zdobył jako lider zespołu "Ich Troje". Gwiazdor miał też własne reality show i co więcej, o jego życiu prywatnym jest równie głośno co o zawodowym. Michał Wiśniewski zdecydowanie nie należy do grona gwiazd, które chronią swoją prywatność. Wszystkie jego śluby odbiły się głośnym echem w mediach, a wesele z Mandaryną było transmitowane w telewizji i odbyło się w niewielkiej miejscowości, znajdującej się niedaleko bieguna północnego. Michał Wiśniewski działa z rozmachem i być może dlatego często wzbudza kontrowersje i wielokrotnie był zamieszany w afery z pierwszych stron gazet. Prywatnie Michał Wiśniewski jest ojcem sześciorga dzieci, a kilkoro z nich już wkroczyło w dorosłość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają dzieci Michała Wiśniewskiego.

Wszystkie dzieci Michała Wiśniewskiego. Najnowsze zdjęcia

Michał Wiśniewski to bez wątpienia jedna z najbarwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Na co dzień lider zespołu "Ich Troje" skupia się na muzyce, koncertowaniu i wychowaniu swoich najmłodszych synów, które są owocem w związku z Polą Wiśniewską, piątą żoną muzyka. Artysta bez wątpienia kocha śluby i wcześniej stanął na ślubnym kobiercu razem z Magdą Femme, Mandaryną, Anną Świątczak i Dominiką Tajner. Michał Wiśniewski utrzymuje dobre relacje ze swoimi byłymi żonami i ma doskonały kontakt z dziećmi.

Muszę je wspierać, zaczyna się czas ich wyborów i decyzji. Zabranianie, zakazywanie nie ma sensu, bo grozi odsunięciem na bok. Więc ja wolę z nimi współpracować. Na szczęście mam poukładane dzieciaki. Fabienne już jest kobietą, a każda kobieta jest wrażliwa, więc czasami trzeba się z nią obchodzić jak z porcelaną. Eti ma nieco inne podejście do świata, ale też jest w środku czułą istotą mówił Michał Wiśniewski w rozmowie z Faktem.

Najstarszy syn Michała Wiśniewskiego ma już 22 lata i jego wielką pasją jest muzyka i taniec. Owocem związku artysty z Martą Wiśniewską jest również 21-letnia Fabienne. Najstarsze dzieci artysty mają doskonały kontakt z obojgiem rodziców i bardzo ciepło wypowiadają się o nich w wywiadach.

Lubię w swoich rodzicach to, że potrafią żyć chwilą. Starają się iść do przodu z podniesioną głową, mimo tego, co im się przydarzyło. Są dla mnie autorytetami pod względem siły i pracowitość podsumowała Fabienne w rozmowie cozatydzien.tvn.pl.

Z Anną Świątczak muzyk też ma dwójkę dzieci: Etiennette właśnie świętowała swoje 18. urodziny oraz Vivienne. Jakiś czas temu Marta Wiśniewska zdradziła, że starsze dzieci Michała Wiśniewskiego przyjaźnią się i utrzymują kontakt, a nawet odwiedzają:

Eti była u nas, spotkała się z Fabką, bo oni wszyscy naprawdę bardzo się lubią, to nie jest sztuczne i medialne, naprawdę się przyjaźnią. (...) Ja w ogóle tak żyję i wyznaję taką zasadę, że nic na siłę. Jeśli ludzie siebie szanują, pozwalają innym być sobą, to wtedy to się udaje. Ani łatanie na siłę, ani darcie kotów nie daje nic dobrego. Żyjemy po swojemu i gdzieś tam w środku się dogadujemy, bo dużo lepiej jest się pogadać, niż nie powiedziała Mandaryna w rozmowie z cozatydzientvn.pl

Najmłodsze pociechy Michała Wiśniewskiego to Falco Amadeusz, który przyszedł na świat 29 stycznia 2021 i Noël Cloé urodzony 16 maja 2023. Tak dziś wyglądają wszystkie dzieci Michała Wiśniewskiego!

