Michał Chrystian Wiśniewski urodził się w 1972 roku w Łodzi. Wiśniewski przygodę na scenie zaczął już w latach 90. Razem z Jackiem Łągwą założyli zespół, który nazwali "Ich Troje". W zespole oprócz Michała i Jacka pojawiła się również Magda Femme, którą zastąpiły kolejno inne wokalistki tj. Justyna Majkowska, Mandaryna, Anna Świątczak, Jeanette Vik, Justyna Panfilewicz, Marta Milan i Agata Buczkowska.

Michał Wiśniewski ponownie zwrócił na siebie uwagę, publikując zdjęcie, na którym leży na łóżku w towarzystwie innego mężczyzny. Fotografia ta pochodzi z planu teledysku zespołu Nocny Kochanek, w którym Wiśniewski wziął udział. Zespół na swoim profilu na Instagramie wyjaśnił kulisy powstania tego ujęcia:

Przygotowując scenografię, wieszaliśmy na ścianie plakaty z popularnej niegdyś gazety… BRAVO Pośród wielu, znaleźliśmy jeden z wizerunkiem @m_wisniewski1972, dzierżącego w dłoniach dwie statuetki przyznane przez redakcję szacownego magazynu! Plakat możecie zobaczyć w klipie do 'To właśnie Hewi Metal'. Bardzo spontanicznie narodził się pomysł, żeby zaprosić Michała na plan i nakręcić scenę… łóżkową! Okazało się, że Wiśnia był tego dnia w Warszawie, przyjechał na plan i zabrał nawet ze sobą jedną ze statuetek, bo druga zaginęła w akcji! Michał podpisał plakat i kiedyś wrzucimy go na jakąś aukcję charytatywną!

- zdradził zespół.