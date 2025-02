Gene Hackman i jego żona, Betsy Arakawa, zostali odnalezieni martwi w swoim domu w Santa Fe. Informacja o ich śmierci wstrząsnęła światem filmowym i fanami aktora. Policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia dokładnych przyczyn tego tragicznego zdarzenia.

Na chwilę obecną nie podano szczegółowych informacji dotyczących okoliczności śmierci Gene'a Hackmana (95) i jego żony (63). Śledczy sprawdzają różne możliwości, jednak nie pojawiły się jeszcze oficjalne doniesienia sugerujące, czy mogło dojść do przestępstwa, czy też był to nieszczęśliwy wypadek. Jak wskazują media - w domu znaleziono również ciało ich psa!

Na razie nic nie wskazuje na to, by doszło do zabójstwa, jednak dokładna przyczyna śmierci nie została obecnie ustalona

-przekazał w rozmowie ze Sky News biuro szeryfa w Santa Fe