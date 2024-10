W ostatnich latach temat religii budzi sporo skrajnych emocji w naszym społeczeństwie, choć mimo to stale przybywa osób, które coraz głośniej opowiadają zarówno o swoim negatywnym stosunku do wiary i Kościoła, jak i oddaniu Bogu. Ostatnio głośno było o zachowaniu Piotra Mroza, który zaczął wymachiwać różańcem przed kamerą. Nie tylko on tak stanowczo mówi o tym, że jest osobą głęboko wierzącą.

Reklama

Te gwiazdy głośno mówią o swojej wierze

Nie da się ukryć, że show-biznes rządzi się własnymi prawami i zdaniem opinii publicznej, wiele zachowań nie przystoi znanym osobistościom. Wystarczy jedna niefortunna wypowiedź czy drobne potknięcie, by rzesza fanów odwróciła się od swojego idola. Tak więc zdecydowana większość celebrytów milczy chociażby w tematach politycznych czy religijnych. Mimo to, jak w każdym przypadku, i tutaj możemy znaleźć osoby, które nie zamierzają milczeć i ukrywać swojego zdania.

Ostatnio przedstawiliśmy listę gwiazd, które odeszły od Kościoła i otwarcie o tym mówią. Co poniektórzy nawet bez skrupułów krytykują duchownych i wątpliwości poddają ich intencje. Zakładając jednak, że zawsze są dwie strony medalu, w rodzimym show-biznesie nie brakuje również celebrytów, którzy w przeciwieństwie do tej pierwszej grupy, są zagorzałymi katolikami i chętnie o tym opowiadają. Kogo więc możemy w tej grupie znaleźć?

Roksana Węgiel nie ukrywa swojej wiary

Choć Roksana Węgiel ma dopiero 19 lat, już jest jedną z popularniejszych wokalistek, a także jedną z młodszych gwiazd, które tak otwarcie opowiadają o swojej wierze. Niedawno artystka i jej ukochany Kevin Mglej wzięli ślub kościelny, co jak wielokrotnie podkreślali, było dla nich sprawą najwyższej wagi. Roxie wielokrotnie w swoich wywiadach tłumaczyła, że uczęszcza do Kościoła wyłącznie ze szczerych chęci, a nawet przyznała, że wiara umacnia jej związek z Kevinem.

Ja i Kevin jesteśmy mocno wierzącymi osobami. Zawsze wiara była dla nas istotna i stanowiła ważną funkcję w naszych życiach. To też jest nietypowe, że spotykasz taką osobę, z którą się dopełniasz na każdej płaszczyźnie. Szczerze mówiąc, na początku Bóg nam dawał wiele znaków. Pojechałam na adorację do kościoła. Otwieram Pismo Święte na przypadkowej stronie i akurat padło na cytat, który Kevin mi wysłał. Totalnie wierzę w takie znaki. Bóg mi dał znak, że to jest to - opowiadała dla Plotka.

AKPA

Piotr Mróz głośno o miłości do Boga

Piotr Mróz nie zawsze tak otwarcie opowiadał o swojej wierze, ale w ostatnim czasie naprawdę chętnie porusza ten temat na forum publicznym. Spore poruszenie zresztą wywołał jeden z jego ostatnich wywiadów, podczas którego nagle zaczął wymachiwać do kamery różańcem i pomstować nad Halloween.

Jeśli uświadomimy sobie, że wszystko, co się u nas dzieje, mamy dzięki Bogu, to chcemy Mu dziękować chcemy Go prosić, chcemy podtrzymywać z Nim kontakt. (...) Modlitwa nie trwa aż tak długo i spokojnie można kilka minut dziennie wygospodarować na rozmowę z Bogiem - mówił w ''Halo, tu Polsat''.

Piotr Mróz nigdy nie ukrywał swojej głębokiej wiary, a w jednym z wywiadów zdradził, że jego mama podejrzewała, że może zostać księdzem.

Od zawsze jestem wierzący, odkąd sięgam pamięcią. Nawet moja mama mówiła, że powinienem iść na księdza. Ta bliskość z Bogiem zaczęła się, jak miałem 10 lat zdradził w rozmowie z Telemagazynem.

Gwiazdor ujawnił wówczas, że zbliżył się do Boga po śmierci swojego dziadka.

AKPA

Ida Nowakowska publicznie mówi o swojej wierze

Ida Nowakowska niewątpliwie najwięcej mówi o swojej wierze. Na Instagramie chętnie relacjonuje uczestnictwo w mszach i pamięta o uczczeniu ważnych dla Katolików momentów. Choć często daje świadectwo swojej wiary, nie ukrywa, że doświadczyła w życiu kryzysu. W miłości do Boga stara się również wychowywać swojego synka, co sporadycznie pokazuje na Instagramie.

Chciałabym powiedzieć kilka słów, bo czuję się niezwykłą szczęściarą, bo mam miłość Pana Boga w sercu i codziennie przypominam sobie o tym. Miałam wiele sytuacji, gdzie problem był bez wyjścia, nie było w tym ''człowieczej'' nadziei, a potem Pan Bóg mi pokazywał, że tak miało być, że wszystko jest po coś, że on ma plan. (...) Postanowiłam sobie jakiś czas temu, szczególnie po śmierci mojego taty, że zawierzę swoje życie w stu procentach Panu Bogu. Od tego czasu najmniejszy problem wydaje się niczym, bo wiem, że mam Pana Boga za sobą i on tak to zaplanował, żebym przez ten problem przeszła i nauczyła się czegoś tak, jak on chciał - mówiła w 2021 roku w specjalnym nagraniu opublikowanym na YouTubie.

AKPA

Sebastian Fabijański szczerze o Bogu i wizytach w kościele

W ostatnich latach Sebastian Fabijański budził całkiem spore kontrowersje w przestrzeni publicznej, a złożyły się na to zarówno poczynania na polu zawodowym, jak i prywatnym. Chociaż o sprawach osobistych aktor stara się raczej nie wypowiadać, te i tak lądują na świeczniku, rodząc szereg skrajnych emocji. Mimo to jest coś, o czym Fabijański opowiada naprawdę chętnie i otwarcie - wiara w Boga.

Deklaruje się on bowiem jako osoba głęboko wierząca, a nawet swego czasu przyznał, że "Bóg uratował mu życie". Szerzej pochylił się nad tym tematem podczas wywiadu u Żurnalisty latem tego roku.

Gdyby nie wiara, tobym dyndał jak hamak. (...) Nadzieja, którą dostajesz. Miłość, że masz wrażenie, że ktoś cię kocha, że jest na tym świecie ktoś, ale nieobecny. Może nawet on cię nie ocenia, nie patrzy na ciebie, jak ci wszyscy, co cię mijają, bo cię widzą w internecie. On cię nie ocenia, tylko na ciebie czeka

W tej samej rozmowie Sebastian Fabijański wyznał, że wizyta w kościele przynosi mu ukojenie, gdy nie może znaleźć równowagi i nie widzi wsparcia w innych.

AKPA

Rafał Mroczek chętnie mówi o swojej wierze

Gwiazdor "M jak miłość", Rafał Mroczek, nie zawsze był blisko Boga. W ostatnich latach diametralnie się to jednak zmieniło, a aktor wziął nawet ślub kościelny z ukochaną Magdą. Dzięki jego aktywności na Instagramie mogliśmy zobaczyć, że wziął udział w niedawnej pielgrzymce, a w lipcu 2023 roku pojawił się na 36. Franciszkańskim Spotkaniu Młodych w Kalwarii Pacławskiej. Tam też Mroczek miał okazję więcej opowiedzieć o swojej bliskości z Jezusem.

Najważniejszą cząstką człowieka jest wolność, która pozwoli nam żyć pełnią życia. Ja się tego uczę, nie jest to proste. Ale to jest ta droga, do której sam siebie każdego dnia zachęcam. Wy też wybieracie tę drogę. I najłatwiejsza – dla mnie – jest droga do wolności z Jezusem

AKPA

Wiara pomogła Miśkowi Koterskiemu

Znany i lubiany aktor, Misiek Koterski, ma za sobą burzliwą przeszłość. Długo walczył z uzależnieniem, któremu dał w końcu radę będąc już na skraju. Jak podkreśla w wywiadach, to wiara w Boga go ocaliła. Nawrócenie, o którym chętnie opowiada, odmieniło jego życie i dziś w końcu czuje się szczęśliwy.

Wiara czyni cuda. W moim przypadku to się naprawdę sprawdziło. Dzięki temu u góry dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. To oczywiście nie znaczy, że bez problemów, bo każdy ma problemy w życiu. Ale myślę, że z wiarą i z Bogiem żyje się łatwiej. (...) Jak się tak gdzieś wsłuchuję w głos tego u góry i postępuję według tego, co podpowiada mi dobro, to teraz unikam wszelkich problemów - wyznał w rozmowie z Jastrząb Post.

AKPA

Wojciech Modest Amaro nawrócił się i dziś głośno mówi o Bogu

Wojciech Modest Amaro to jeden z popularniejszych restauratorów w Polsce, jednak w ostatnich latach sporo mówi się już nie tylko o jego poczynaniach na polu zawodowym, ale i duchownym. Nie jest bowiem tajemnicą, że 52-latek i jego żona Agnieszka w pewnym momencie przeżyli głęboką przemianę i całkowicie powierzyli swoje życie Bogu. Na terenie ich posiadłości znajduje się nawet prywatna kaplica, do której chętnie zapraszają innych wiernych.

Nawróciłem się, a wiara pozwala mi lepiej rozumieć sens mojego życia i dostrzec innych ludzi. Wiara tylko wtedy ma sens, gdy żyjemy zgodnie z Bożymi przykazaniami. To nie tylko ''chodzenie'' do kościoła, ale wprowadzanie w czyn jej reguł, postępowanie według jej zasad – świadczenie własnym życiem, jakie wartości wyznajemy - mówił w 2022 roku w rozmowie z Gazeta.pl.

AKPA

Agnieszka Chylińska

Chociaż dziś Agnieszka Chylińska otwarcie mówi o swojej wierze, nie zawsze tak było, bowiem przed laty deklarowała się jako osoba niewierząca i tak też była głównie kojarzona. Jej mocny image sprawił, że fani raczej nie łączyli jej z Kościołem. Wszystko zmieniło się dość nagle i niespodziewanie, a jak ona sama podkreślała w wywiadach, wiara pomogła jej odnaleźć spokój, gdy była naprawdę zagubiona.

Myślę, że to doświadczenie (nawrócenie - przyp. red.) też w relacjach ludzkich dużo mnie nauczyło. Myślę, że trzeba Bogu dziękować za dziesięć minut, potem za godzinę, potem za dzień świętego spokoju. Od jakiegoś czasu z tym żyję i jest mi bardzo dobrze - wyznała w audycji ''Poplista Live Sessions'' w 2023 roku.

Wyżej wymienione gwiazdy stanowią zaledwie garstkę postaci z show-biznesu, które chętnie mówią o swojej wierze w Boga.

Reklama

Zobacz także: Cichopek i Kurzajewski o tym "jak prawidłowo zakończyć związek". Hakiel nie wytrzymał