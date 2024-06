Viki Gabor, mimo że ma dopiero 16 lat to na swoim koncie ma już wiele sukcesów. Piosenkarka urodziła się w Hamburgu, a później wraz z rodziną przeniosła się do Wielkiej Brytanii, gdzie dorastała. Viki od kilku lat mieszka już w Polsce. W rozmowie z Party.pl młoda gwiazda opowiedziała, jak teraz wygląda jej życie.

Viki Gabor wyznała jak wygląda jej życie w Polsce

Viki Gabor szturmem podbiła polski show-biznes po tym jak została finalistką drugiej edycji The Voice Kids. 16-latka na swoim koncie ma wiele sukcesów, m.in. wygrała Eurowizję Junior. A teraz młoda gwiazda ma kolejną okazję do świętowania, bo na rynku ukazał się właśnie jej długo wyczekiwany album zatytułowany "Terminal 3". Mimo kariery 16-latka nie zdecydowała się na przeprowadzkę do Warszawy i sporo czasu spędza w rozjazdach. Ostatnio podczas podróży do stolicy miała miejsce przykra sytuacja i Viki Gabor i jej tata zostali zaatakowani. Piosenkarka w rozmowie z nami przyznała, że czasem musi się hamować od normalnego życia.

Wolimy się hamować, nie robić takich rzeczy - wyznała Viki Gabor.

Młoda gwiazda przyznała także, że miała problemy szkole. A co dokładnie powiedziała? Przekonajcie się sami, oglądając wideo!

