Luka Trochonowicz już od kilku lat prężnie działa na platformie Youtube. Razem ze swoją żoną Angeliką "Andziaks" Trochonowicz przyciągają tłumy widzów na swoje youtubowe kanały, na których dzielą się swoim codziennym życiem. Teraz przed naszą kamerą przyznał wprost, że sam z jednej strony nie spodziewał się, że będzie na takim medialnym świeczniku i będzie się cieszył taką popularnością. Zobaczcie naszą rozmowę.

Dzięki swojej popularności, Luka i Andziaks wzięli już udział w programie "Azja Express", a przed nimi wiele nowych, ciekawych projektów. Nasz reporter postanowił zapytać Lukę, czy on sam spodziewał się, że dziś jego życie będzie właśnie tak wyglądać - pełne sławy i na ciągłym medialnym świeczniku.

(...) Z jednej strony nie spodziewałem się, że to tak eskaluje, że to tak urośnie, że tak to będzie wyglądało.

przyznał wprost Luka