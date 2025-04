Justyna Steczkowska będzie reprezentować Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji 2025 w Bazylei. Artystka zwyciężyła krajowe eliminacje z utworem „Gaja”, zdobywając 39,32% głosów widzów w głosowaniu SMS. Jej występ zaplanowany jest jako drugi w kolejności podczas pierwszego półfinału, który odbędzie się 13 maja 2025 roku.​ Bukmacherzy już wyłaniają zwycięzcę, a co na to Justyna Steczkowska? Jak ocenia te spekulacje?

W ramach przygotowań do Eurowizji, Justyna Steczkowska uczestniczyła w międzynarodowych wydarzeniach promocyjnych, takich jak koncerty pre-party w Oslo, Amsterdamie i Manchesterze, gdzie prezentowała „Gaję” oraz inne utwory ze swojego repertuaru. Występ Justyny Steczkowskiej na Eurowizji 2025 będzie jej powrotem na tę scenę po 30 latach. W 1995 roku reprezentowała Polskę z utworem „Sama”, zajmując 18. miejsce.

Tegoroczny finał Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się 17 maja. Według zakładów bukmacherskich Polska ma duże szanse na awans do finału, a Justyna Steczkowska zajmuje aktualnie 23. miejsce w zakładach dotyczących wygranej na Eurowizji. Co na ten temat sądzi Justyna Steczkowska?

Tego nie wie nikt, bo to jest konkurs bardzo nieprzewidywalny i to, co mówią bukmacherzy, często się kompletnie nie sprawdza. Naprawdę to jest nieprzewidywalne.

powiedziała Justyna Steczkowska.