Ostatnio o Dawidzie Kwiatkowskim jest w mediach jeszcze głośniej, a to dlatego, że został jednym z jurorów w powracającym na ekrany "Must Be the Music". Artysta zyskał tą rolą jeszcze większą sympatię odbiorców, zarówno dzięki niezwykłemu poczuciu humoru, jak i profesjonalizmowi. W rozmowie z naszym reporterem Dawid Kwiatkowski miał okazję wypowiedzieć się na temat początkujących artystów. Czy mają łatwiejszy start?

Dawid Kwiatkowski dobitnie o hejcie w Internecie

Nie w sposób zaprzeczyć, że w dobie Internetu stanie się popularnym wydaje się o wiele prostszym zadaniem. W końcu show-biznesie mamy wielu celebrytów, którzy zaczynali od publikowania filmików na YouTube czy prowadzenia Instagrama. Jedną z topowych aplikacji jest natomiast obecnie TikTok, który umożliwia zaistnienie w sieci na wielu płaszczyznach. Czy w związku z tym początkujący wokaliści mają łatwiej?

W rozmowie z Party.pl Dawid Kwiatkowski przyznał, że niewątpliwie Internet otwiera wiele drzwi. Jak jednak zauważył, w jednej chwili może jednej osobie pomóc, a kolejnej odebrać radość z życia. W dzisiejszych czasach hejt zdaje się coraz bardziej przybierać na sile.

Jest łatwiej i trudniej, dlatego że jest tyle kanałów, gdzie w jeden dzień można stać się gwiazdą. (...) Jest trudniej, jeśli chodzi o komentarze, o to, co się czyta zwłaszcza na TikToku. Myślę, ż TikTok jest taką wylęgarnią hejtu. (...) Przeraża mnie to, co tam się dzieje

Jaką więc Dawid Kwiatkowski ma radę dla osób, które chciałyby zacząć tworzyć w Internecie? Obejrzyj wideo i się przekonaj.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKP

