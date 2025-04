Już lada moment Justyna Steczkowska uda się do Bazylei, by rozpocząć ostatnie przygotowania do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. Przypomnijmy, że nasza reprezentantka wystąpi w pierwszym półfinale, który odbędzie się 13 maja. Polska artystka zaprezentuje się na samym początku stawki, jako druga.

Tuż przed wylotem Justyny Steczkowskiej na Eurowizję mieliśmy okazję porozmawiać z piosenkarką, a także osobami, które pomagają jej w tym, aby jej show było dopracowane w każdym calu. Jedną z takich osób jest Katarzyna Konieczka, znana kostiumografka i projektantka mody. To właśnie ona zaprojektowała Justynie Steczkowskiej stroje, w których zobaczymy piosenkarkę podczas jej eurowizyjnych występów.

Katarzyna Konieczka ocenia "Gaję"

W rozmowie z naszą reporterką Katarzyna Konieczka opowiedziała m.in. o tym, jaka prywatnie jest Steczkowska, a także wyraziła swoją opinię na temat eurowizyjnego utworu artystki. Jak się okazało, projektantka jest zachwycona "Gają" i nawet nazwała ten utwór swoistym hymnem!

Piosenka jest bardzo silnym utworem, nawet takim hymnem wyznała przed naszą kamerą Katarzyna Konieczka

Dlaczego tak uważa? Tego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

