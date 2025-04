"Żony Hollywood" to polski program reality show, który zadebiutował na antenie TVN w 2015 roku. Przedstawiał życie Polek, które wyjechały do Stanów Zjednoczonych po swój "amerykański sen". Jedną z bohaterek była Iwona Burnat, która okazała się najbarwniejszym ptakiem formatu. Do dziś fani chętnie odwiedzają je instagramowy profil. Co u niej słychać? W rozmowie z naszym reporterem opowiedziała wstrząsającą historię.

Iwona Burnat z "Żon Hollywood" mogła stracić dom

Kilka miesięcy temu światem wstrząsnęły wydarzenia ze słonecznego Los Angeles, które w dużej części zostało ogarnięte przez pożary. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, trawiąc kolejne miejsca... w tym domy. Wiele osób straciło wówczas dorobek życia. Jak się okazało, Iwona Burnat z "Żon Hollywood" i jej ukochany Reggie o mały włos, a również zostaliby bez dachu nad głową.

W rozmowie z Party.pl zdradzili, że szczęśliwym trafem żywioł ominął ich posiadłość, jednak w kryzysowym momencie był naprawdę blisko. W trosce o bezpieczeństwo swoje i pupili, musieli nawet ewakuować zwierzęta.

Ogień był dwa bloki od nas. To było przerażające przekazali.

Co jeszcze nam powiedzieli? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.

Iwona Burnat i Reggie, fot. Instagram/reggiebenjamin

