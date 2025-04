Anna Renusz to polska stylistka fryzur i celebrytka, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie „Królowe życia” emitowanym na antenie TTV. Dołączyła do produkcji w 9. edycji i szybko zyskała rozpoznawalność dzięki swojej charyzmie, bezpośredniości i zamiłowaniu do luksusowego stylu życia. Obecnie prowadzi salon fryzjerski w Gdyni i chętnie dzieli się swoją codziennością w mediach społecznościowych. W rozmowie z nami postanowiła odnieść się do postaci Dagmary Kaźmierskiej – jednej z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek show. Jej komentarz nie pozostawia złudzeń.

Anna Renusz bez ogródek o Dagmarze Kaźmierskiej

Dagmara Kaźmierska, jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci programu „Królowe życia”, od lat budzi skrajne emocje – zarówno swoim barwnym stylem życia, jak i głośną przeszłością. W przeszłości została skazana prawomocnym wyrokiem m.in. za zmuszanie kobiet do prostytucji. Po ujawnieniu akt sprawy i publikacjach na portalu Goniec.pl zrobiło się o niej jeszcze głośniej.

Tymczasem Anna Renusz, która również zdobyła popularność dzięki udziałowi w tym samym reality show, po raz pierwszy zdecydowała się otwarcie powiedzieć, co sądzi o Dagmarze. W rozmowie przed naszą kamerą powiedziała wprost:

To jest starsza pani

A co jeszcze miała do powiedzenia na jej temat? Przekonajcie się sami, oglądając nasze wideo! Anna Renusz opowiedziała o wizycie Damgary Kaźmierskiej w jej salonie fryzjerskim. Miały dobry kontakt?

