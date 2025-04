Jagoda i Adam z "Hotelu Paradise" nie ukrywają tego, jak wygląda ich życie miłosne po programie. Czy znaleźli miłość po powrocie do Polski? Zobaczcie nasz nowy wywiad.

Czy Jagoda i Adam znaleźli miłość po "Hotelu Paradise 10"?

Jagoda i Adam - to oni wygrali 10. edycję "Hotelu Paradise", a dziś gościli w studiu Party.pl, by opowiedzieć o swoich emocjach i tym, jak zmieniło się ich życie po programie. Przez cały program nie dali nikomu nawet cienia wątpliwości, że będzie pomiędzy nimi coś więcej niż przyjaźń i to się nie zmieniło do dziś. Jednak czy znaleźli miłość po powrocie do Polski? Jagoda z "Hotelu Paradise", na pytanie czy jej serce jest zajęte, odpowiedziała:

Nie. Ja nie znalazłam. Szczerze, nie siedzi mi to tak głęboko w głowie. Mam tutaj inne zajęcia ale kto wie. Jestem otwarta. Ja wierzę w taką miłość, że wpadnę na kogoś na pasach i się zakocham. Liczę na to

Adam Osiński również przyznał, że nie jest aktualnie zakochany, jednak to jakie podejście ma do miłości, sprawiło, że Jagoda musiała to skomentować.

Pięknie to powiedziałeś

Zobaczcie nasz nowy wywiad ze zwycięzcami "Hotelu Paradise 10".

