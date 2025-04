Karolina zdradziła, dlaczego nie przyjaźni się już z Natalią. Co wydarzyło się pomiędzy dziewczynami po "Hotelu Paradise"? Karolina zdradziła nam wszystko:

Dla mnie to było za dużo, mnie to po prostu przeraża

Co miała na myśli?

Karolina o zerwaniu kontaktu z Natalią po "Hotelu Paradise"

Natalia i Karolina zerwały kontakt po "Hotelu Paradise". Natalia miała twierdzić, że programowa przyjaciółka "się do niej nie odzywa, bo chyba nie chce sobie psuć opinii jeszcze bardziej". Twierdziła, że robiła wszystko, by uratować tę relację, jednak: "została olana". Strata tej relacji kosztowała ją wiele łez. A jak sytuacja wygląda ze strony Karoliny? W wywiadzie dla Party.pl, wyznała, jak wyglądały jej relacje z Natalią tuż po programie. Nie ukrywa, że zmieniła zdanie o programowej przyjaciółce po tym, co zobaczyła w odcinkach:

Z Natalką po programie trzymałyśmy się bardzo blisko, cały czas byłyśmy razem. Potem jakoś tak własnie, jak wychodziły odcinki, troszkę się od siebie odsunęłyśmy i myślę, że to właśnie było... Po pierwsze przez to, jak ona się tam zachowywała i jak ja to zobaczyłam to jej napisałam:

Karolina nie ukrywa, że wiedziała, jak zachowywała się Natalia w "Hotelu Paradise", jednak to co dodatkowo zobaczyła w programie ją "przeraża":

To jakie słowa tam padały, to jak mówiła o niektórych osobach na setkach, dla mnie to było za dużo, mnie to po prostu przeraża.

Dodatkowo wyznała, jak aktualnie wyglądają jej relacje z Natalią. Jej wersja różni się od tej przedstawionej przez Natalię? Zobaczcie nasz wywiad z Karoliną i Adrianem z "Hotelu Paradise 10".

