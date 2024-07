Za nami kolejny odcinek The Voice of Poland, a w nim nokauty! W każdej z drużyn po tym odcinku przeszło w sumie po 5 osób. Trzem trenerzy dali immunitety, a kolejne osoby zmagały się na ringu i ostatni raz próbowały oczarować swoich trenerów.

Na pierwszy ogień poszła drużyna Andrzeja Piasecznego. Piasek dał szansę bez przesłuchań m.in. jednemu z najprzystojniejszych uczestników tej edycji show. A potem wysłuchał innych.

Jednak jeden członek drużyny zauroczył go najbardziej. Marysię Sadowską też. Był nim Piotr Tłustochowicz.

Piotr jako jedyny w tej edycji potrafi śpiewać szeptem - powiedziała Sadowska. - Ma czarującą barwę głosu. Dlatego przechodzisz dalej - powiedział Piasek.

Paulina i Agnieszka pożegnały się z programem.

Występ Piotra Tłustochowicza w The Voice of Poland:

Potem Piasek wysłuchał występów Marcina Staszka, Karoliny Leszko i Huberta Szczęsnego. Właśnie nad Hubertem rozpływali się zarówno Piasek, jak i Edyta Górniak, która aż wstała na jego wykonie.

Piękne koloryty, czarodziejskie - powiedziała Edyta. A Piasek? - Jestem absolutnie zakochany w twoim dolnym rejestrze głosu. Mógłbym zamknąć oczy i myśleć o takich przyjemnościach, o których nie można mówić o tej porze....

Jednak ostatecznie przeszła Karolina.

Grupa Piaska w The Voice of Poland:

Karolina Leszko, William Prestigiacomo, Maciej Grenda, Krzysztof Bobecki, Piotr Tłustochowicz!!! Drużyna Andrzeja Piasecznego w odcinkach na żywo szóstej edycji The Voice of Poland!!!

W drużynie Tomsona i Barona też była spora konkurencja. Na ringu o odcinki na żywo walczyły trzy dziewczyny, w tym Sara Girgis. Jednak trenerzy prawie jednogłośnie zadecydowali, że najlepsza była Marta Moszczyńska w piosence "Miód". Posłuchajcie:

Potem na ring weszli panowie:

Wszyscy zaśpiewali świetnie, ale dalej przeszedł - Patryk Glinka.

Patryk Glinka jest piątym uczestnikiem z drużyny Tomsona i Barona w odcinkach na żywo! Zaskoczeni?

Edyta Górniak najpierw podziękowała swojej drużynie za każde spotkanie, piosenkę i ich piękne dusze.

Ostatecznie wybrała głos, który ją oczarował, czyli Daniela Cebulę-Orynicza.

Z tej trójki Edyta Górniak wybrała Daniel Cebula-Orynicz!!!

Kolejna osoba, która przeszła z drużyny to Kasia Miśkowiec. Posłuchajcie, czy zasłużyła na live'y, bo trenerzy nie mieli co do tego wątpliwości.

Maria Sadowska mało się nie popłakała, kiedy usłyszała wszystkich członków swojej drużyny. Wszyscy jej się podobali. Tak samo Edycie Górniak.

Jako pierwsza przeszła energetyczna na scenie Sabina Nycek w utworze Katy Perry:

Następną osobą, która przeszła był Patryk Skoczyński, być przez to, co powiedział Piasek.

Marysia jeśli nie wybierzesz Patryka - to ja cię zamknę w toalecie i nie wypuszczę do końca tej edycji! I Marysia wybrała własnie tego chłopaka o uwodzicielskim głosie.

Drużyna Marysi Sadowskiej w The Voice of Poland w pełnym składzie wygląda tak:

Tak wygląda drużyna Maria Sadowska!!! Krzysztof Iwaneczko, Kasia Malenda, Asteya Dec, Sabina Nycek i Patryk Skoczyński!!!

Za tydzień w The Voice of Poland odcinki na żywo. Podobają Wam się wybory trenerów?